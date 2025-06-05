"Ситуація, знайома багатьом": як песик Кулеби йому читати заважав. Миле відео

Пес на ймення Пузан, якого в жовтні 2024-го року взяли з притулку ексочільник МЗС Дмитро Кулеба та його партнерка Світлана Павелецька, за час перебування в сім'ї вже призвичаївся до релаксу на диванчику. А почухони від "татуся" чотирилапий однозначно вважає справою важливішою, ніж якесь там читання книжки.

Як Пузан дає це зрозуміти, 44-річний Кулеба показав у кумедному відео, яке опублкував у Instagram.

"Можна, я почитаю книжку?", - риторично цікавиться Дмитро в Пузана

"Науковці довели, що людині корисніше гратися з собаками, ніж читати. Пузан - керівник групи науковців. Гадаю, ситуація знайома багатьом. Чи ваші читають разом з вами?", - поцікавився Дмитро.

"Агов, чоловіче, яка може бути книжка, коли в тебе пес нечуханий?!"

До речі, в відео з'являється ще один Кулебин собака з непростою долею - французький бульдог Марік.

Нагадаємо, дама серця Дмитра нещодавно пояснила, чому не прагне офіційного шлюбу та традиційного весілля. Як відомо, і Кулеба, і Павелецька вже були одружені та мають дітей від попередніх союзів. Чоловік торік розповідав про свої стосунки з сином Єгором і донькою Любою.