"Ситуація, знайома багатьом": як песик Кулеби йому читати заважав. Миле відео
Пес на ймення Пузан, якого в жовтні 2024-го року взяли з притулку ексочільник МЗС Дмитро Кулеба та його партнерка Світлана Павелецька, за час перебування в сім'ї вже призвичаївся до релаксу на диванчику. А почухони від "татуся" чотирилапий однозначно вважає справою важливішою, ніж якесь там читання книжки.
Як Пузан дає це зрозуміти, 44-річний Кулеба показав у кумедному відео, яке опублкував у Instagram.
"Науковці довели, що людині корисніше гратися з собаками, ніж читати. Пузан - керівник групи науковців. Гадаю, ситуація знайома багатьом. Чи ваші читають разом з вами?", - поцікавився Дмитро.
До речі, в відео з'являється ще один Кулебин собака з непростою долею - французький бульдог Марік.
Нагадаємо, дама серця Дмитра нещодавно пояснила, чому не прагне офіційного шлюбу та традиційного весілля. Як відомо, і Кулеба, і Павелецька вже були одружені та мають дітей від попередніх союзів. Чоловік торік розповідав про свої стосунки з сином Єгором і донькою Любою.
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