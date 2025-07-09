Бріджит Макрон на виході з літака проігнорувала простягнуту їй руку Емманюеля. Відео

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Перша пара Франції, Емманюель та Бріджит Макрони знову дали підставу для підозр, що їхній багаторічний шлюб переживає якусь турбулентність.

У мережі віруситься відео з черговим дивним інцидентом, що відбувся між ними під прицілом камер.

Прибувши 8-го липня зі своєю першою леді до Великої Британії, 47-річний Макрон на виході з літака запропонував їй руку. Дружина ж його жест наче проігнорувала та зійшла з трапу самостійно.

Emmanuel Macron was left awkwardly hanging as wife Brigitte ignored his helping hand while disembarking in London for their UK state visit.



The French president air-kissed the Princess of Wales moments later before heading to Windsor to meet King Charles.#Macron #Brigitte pic.twitter.com/mJYYIreSbJ — BPI News (@BPINewsOrg) July 8, 2025

Як відомо, в травні 72-річна Бріджит скаламутила мережу своїм "ляпасом" Емманюелю. Французький керманич згодом запевнив, що вони з коханою просто так "дуркували".

Нагадаємо, ТаблоID оповідав історію кохання Макронів, яка розпочалася, коли Емманюелю було лише 15 років, а Бріджит була його вчителькою, поважною заміжньою мадам із трьома дітьми.