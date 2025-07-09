Бріджит Макрон на виході з літака проігнорувала простягнуту їй руку Емманюеля. Відео
Перша пара Франції, Емманюель та Бріджит Макрони знову дали підставу для підозр, що їхній багаторічний шлюб переживає якусь турбулентність.
У мережі віруситься відео з черговим дивним інцидентом, що відбувся між ними під прицілом камер.
Прибувши 8-го липня зі своєю першою леді до Великої Британії, 47-річний Макрон на виході з літака запропонував їй руку. Дружина ж його жест наче проігнорувала та зійшла з трапу самостійно.
Як відомо, в травні 72-річна Бріджит скаламутила мережу своїм "ляпасом" Емманюелю. Французький керманич згодом запевнив, що вони з коханою просто так "дуркували".
Нагадаємо, ТаблоID оповідав історію кохання Макронів, яка розпочалася, коли Емманюелю було лише 15 років, а Бріджит була його вчителькою, поважною заміжньою мадам із трьома дітьми.
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