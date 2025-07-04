Голлівудські вороги: хто з зірок не може терпіти одне одного

Хоча в Голлівуді трапляються історії кохання і близької дружби, втім скандали і ненависть колег одне до одного, м'яко кажучи, не рідкість. Часто непорозуміння відбуваються за лаштунками, але деякі сутички випливають на поверхню.

ТаблоID розповість про зірок, які не люблять одне одного, а деякі й відкрито ненавидять.

Каньє Вест і Тейлор Свіфт

Хоча всі конфлікти між знаменитостями відбуваються на очах у громадськості, деякі з них є більш екстравагантними, ніж інші. Візьмемо, наприклад, запеклу ворожнечу між музичними гігантами Тейлор Свіфт і Каньє Вестом.

Той самий момент, коли почалася ворожнеча Фото Getty Images

Драма розпочалася, коли Вест скандально перервав промову Свіфт під час церемонії MTV Music Video Awards 2009 року. З того часу ворожнеча мала багато злетів і падінь. Були витік (і підроблені) телефонні дзвінки, твіти, примирення і безліч звинувачень. Ситуація розвивалася в дуже невдалому напрямку, особливо для Свіфт, яка відкрито говорила про те, як ця історія вплинула на її психічне здоров'я.

Періс Хілтон і Ніколь Річі

Колись зірки нульових Періс Хілтон і Ніколь Річі були найкращими подругами і завжди з'являлися на публіці разом. У них навіть була власна телепрограма "Просте життя".

Однак у середині 2000-х років між ними стався гучний розрив. Хоча точна причина їхньої сварки залишається дещо неясною навіть для самих головних дійових осіб. Періс завжди говорила, що Річі знала, що вона зробила, а Річі стверджувала, що вони просто природно віддалилися одна від одної.

Хоча дівчата так і не відновили колишню близькість, здається, що вони принаймні знайшли певний спокій, оскільки Річі все ще називає Періс своєю подругою.

А були такими близькими подругами Фото з Instagram Періс Хілтон

Вілл Сміт і Кріс Рок

Мало які конфлікти між знаменитостями розгорталися так публічно, як конфлікт між Віллом Смітом і Крісом Роком. Як відомо, все відбулося під час 94-ї церемонії вручення премії "Оскар", коли Вілл Сміт вийшов на сцену і вдарив Кріса Рока по обличчю після того, як той пожартував над Джейдою Пінкетт Сміт.

Для Сміта це мало серйозні наслідки і йому довелося вибачатися.

До речі, то був не перший раз, коли Кріс Рок публічно насміхався з дружини Сміта.

Вороже ставлення одне до одного тягнеться давно Фото AFP з сайту Getty Images

Шарліз Терон і Том Харді

Шарліз Терон і Том Харді склали незабутню пару в хітовому фільмі "Божевільний Макс: Дорога гніву", де вони зіграли неохочих союзників у похмурому постапокаліптичному світі.

Хоча на екрані між ними була хімія, на знімальному майданчику все було зовсім інакше. Під час зйомок вони неодноразово конфліктували, і Терон була особливо засмучена агресивністю Харді та його винятковою непрофесійністю (зокрема, схильністю спізнюватися). Ситуація між ними стала настільки напруженою, що вони ледь не побилися.

Хто б міг подумати Кадри з фільму "Безумний Макс: Дорога гніву"

Алек Болдуїн і Шая ЛаБаф

Алек Болдуїн і Шая Лабаф не зовсім ладнали між собою під час підготовки до вистави "Сироти" у 2013 році.

Зірка фільму "Раст" Болдуїн стверджував, що ЛаБаф одного разу "напав" на нього перед сценою, повної людей.

"Він сказав: "Ти мене затримуєш, і ти не знаєш своїх реплік. І якщо ти не будеш говорити свої репліки, я просто продовжу говорити свої", - розповів Алек в інтерв'ю Vulture у 2014 році.

Не спрацювалися Колаж ТаблоID/Фото Getty Images

Болдуїн додав, що вся група сиділа в шоці. Пізніше ЛаБаф покинув виставу через "творчі розбіжності".

Алек також порівняв Шая з перформативним "знаменитим шеф-кухарем", який не хотів важко працювати.

У висновку, ЛаБаф спробував сказати останнє слово, опублікувавши в Х листи, нібито між ним і режисером Деніелом Салліваном, в яких Салліван, начебто, попереджав його, що Болдуїн може прийти в театр непідготовленим.

Люсі Лью і Білл Мюррей

В інтерв'ю 2021 року Люсі Лю заявила, що Мюррей накинувся на неї, коли вони разом репетирували сцену для "Ангелів Чарлі". Повідомляється, що актор був засмучений змінами, внесеними в сцену під час його відсутності.

Не уточнюючи, що саме було сказано, Лью каже, що коментарі Мюррея були "важкими і неприйнятними".

"Я постояла за себе і не шкодую про це. Тому що, як би низько ви не були на тотемному стовпі і звідки б ви не прийшли, немає потреби поблажливо ставитися до інших людей або принижувати їх", - пояснювала зірка "Вбити Білла".

До речі, на поведінку Мюррея жалілися й інші його колеги.

Кім Кетролл і Сара Джессіка Паркер

Нерозривний зв'язок між чотирма жінками з популярного серіалу "Секс і місто" був далеко не таким міцним у реальному житті, а між зірками Сарою Джесікою Паркер і Кім Кетролл панувала особливо ворожа атмосфера.

Протягом багатьох років ходили чутки про розбіжності між актрисами, проте обидві час від часу намагалися розвіяти ці думки.

Спочатку зірки усе спростовували Кадр з серіалу "Секс і місто"

Однак наприкінці 2010-х і на початку 2020-х ситуація почала погіршуватися, особливо коли Кетролл заявила, що вона не є подругою для своїх колег по зйомках, радше ніким. Кетролл також публічно відкинула співчуття Паркер після смерті свого брата.

Блейк Лайвлі і Джастін Бальдоні

Колеги по фільму "Покинь мене, якщо кохаєш" Блейк Лайвлі і Джастін Бальдоні у своїй неприязні перемагають усіх зірок у цій добірці.

Все почалося тоді, коли Лайвлі публічно звинуватила Бальдоні у сексуальних домаганнях і недоречних коментарях, а також подала на нього до суду. До того ж, вона просила не додавати інтимних сцен поза межами затвердженого сценарію, але команда Бальдоні, нібито, вела проти неї дискредитаційну кампанію.

Ото дійсно ворожнеча Фото Getty Images

Представники Бальдоні заперечують звинувачення і вважають позов спробою Лайвлі врятувати репутацію після провалу фільму “Покинь мене, якщо кохаєш”. Вони стверджують, що акторка погрожувала не з’являтися на зйомках і відмовлялася від промо. Також Лайвлі критикували за спробу представити фільм надто оптимістичним, тоді як Бальдоні прагнув акцентувати увагу на темі насильства у шлюбі.

Врешті дійшло до того, що Джастін у відповідь подав на Блейк до суду за тими ж звинуваченнями. До того ж, команда Бальдоні спростовує усі звинувачення Лайвлі і наголошує, що та веде "наклепницьку кампанію".

Нагадаємо, якось ТаблоID розповідав про зірок, яких називають неприємними людьми. У списку є зокрема ті селеби, які побили горщики з колегами.