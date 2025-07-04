Голлівудські вороги: хто з зірок не може терпіти одне одного

Анастасія Добрянська - 4 липня, 07:00

Хоча в Голлівуді трапляються історії кохання і близької дружби, втім скандали і ненависть колег одне до одного, м'яко кажучи, не рідкість. Часто непорозуміння відбуваються за лаштунками, але деякі сутички випливають на поверхню. 

ТаблоID розповість про зірок, які не люблять одне одного, а деякі й відкрито ненавидять.

Каньє Вест і Тейлор Свіфт

Хоча всі конфлікти між знаменитостями відбуваються на очах у громадськості, деякі з них є більш екстравагантними, ніж інші. Візьмемо, наприклад, запеклу ворожнечу між музичними гігантами Тейлор Свіфт і Каньє Вестом.

Тейлор Свіфт і Каньє Вест
Той самий момент, коли почалася ворожнеча
Фото Getty Images

Драма розпочалася, коли Вест скандально перервав промову Свіфт під час церемонії MTV Music Video Awards 2009 року. З того часу ворожнеча мала багато злетів і падінь. Були витік (і підроблені) телефонні дзвінки, твіти, примирення і безліч звинувачень. Ситуація розвивалася в дуже невдалому напрямку, особливо для Свіфт, яка відкрито говорила про те, як ця історія вплинула на її психічне здоров'я. 

Періс Хілтон і Ніколь Річі

Колись зірки нульових Періс Хілтон і Ніколь Річі були найкращими подругами і завжди з'являлися на публіці разом. У них навіть була власна телепрограма "Просте життя".

Однак у середині 2000-х років між ними стався гучний розрив. Хоча точна причина їхньої сварки залишається дещо неясною навіть для самих головних дійових осіб. Періс завжди говорила, що Річі знала, що вона зробила, а Річі стверджувала, що вони просто природно віддалилися одна від одної.

Хоча дівчата так і не відновили колишню близькість, здається, що вони принаймні знайшли певний спокій, оскільки Річі все ще називає Періс своєю подругою.

Періс Хілтон і Ніколь Річі

А були такими близькими подругами

Фото з Instagram Періс Хілтон

Вілл Сміт і Кріс Рок

Мало які конфлікти між знаменитостями розгорталися так публічно, як конфлікт між Віллом Смітом і Крісом Роком. Як відомо, все відбулося під час 94-ї церемонії вручення премії "Оскар", коли Вілл Сміт вийшов на сцену і вдарив Кріса Рока по обличчю після того, як той пожартував над Джейдою Пінкетт Сміт. 

Для Сміта це мало серйозні наслідки і йому довелося вибачатися. 

До речі, то був не перший раз, коли Кріс Рок публічно насміхався з дружини Сміта.

Вілл Сміт вдарив Кріса Рока

Вороже ставлення одне до одного тягнеться давно

Фото AFP з сайту Getty Images

Шарліз Терон і Том Харді

Шарліз Терон і Том Харді склали незабутню пару в хітовому фільмі "Божевільний Макс: Дорога гніву", де вони зіграли неохочих союзників у похмурому постапокаліптичному світі.

Хоча на екрані між ними була хімія, на знімальному майданчику все було зовсім інакше. Під час зйомок вони неодноразово конфліктували, і Терон була особливо засмучена агресивністю Харді та його винятковою непрофесійністю (зокрема, схильністю спізнюватися). Ситуація між ними стала настільки напруженою, що вони ледь не побилися. 

Безумний Макс: Дорога гніву

Хто б міг подумати

Кадри з фільму "Безумний Макс: Дорога гніву"

Алек Болдуїн і Шая ЛаБаф

Алек Болдуїн і Шая Лабаф не зовсім ладнали між собою під час підготовки до вистави "Сироти" у 2013 році.

Зірка фільму "Раст" Болдуїн стверджував, що ЛаБаф одного разу "напав" на нього перед сценою, повної людей.

"Він сказав: "Ти мене затримуєш, і ти не знаєш своїх реплік. І якщо ти не будеш говорити свої репліки, я просто продовжу говорити свої", - розповів Алек в інтерв'ю Vulture у 2014 році.

Алек Болдуїн і Шая ЛаБаф

Не спрацювалися

Колаж ТаблоID/Фото Getty Images

Болдуїн додав, що вся група сиділа в шоці. Пізніше ЛаБаф покинув виставу через "творчі розбіжності".

Алек також порівняв Шая з перформативним "знаменитим шеф-кухарем", який не хотів важко працювати.

У висновку, ЛаБаф спробував сказати останнє слово, опублікувавши в Х листи, нібито між ним і режисером Деніелом Салліваном, в яких Салліван, начебто, попереджав його, що Болдуїн може прийти в театр непідготовленим.

Люсі Лью і Білл Мюррей 

В інтерв'ю 2021 року Люсі Лю заявила, що Мюррей накинувся на неї, коли вони разом репетирували сцену для "Ангелів Чарлі". Повідомляється, що актор був засмучений змінами, внесеними в сцену під час його відсутності.

Не уточнюючи, що саме було сказано, Лью каже, що коментарі Мюррея були "важкими і неприйнятними".

"Я постояла за себе і не шкодую про це. Тому що, як би низько ви не були на тотемному стовпі і звідки б ви не прийшли, немає потреби поблажливо ставитися до інших людей або принижувати їх", - пояснювала зірка "Вбити Білла". 

До речі, на поведінку Мюррея жалілися й інші його колеги.

Кім Кетролл і Сара Джессіка Паркер

Нерозривний зв'язок між чотирма жінками з популярного серіалу "Секс і місто" був далеко не таким міцним у реальному житті, а між зірками Сарою Джесікою Паркер і Кім Кетролл панувала особливо ворожа атмосфера.

Протягом багатьох років ходили чутки про розбіжності між актрисами, проте обидві час від часу намагалися розвіяти ці думки.

Саманта Джонс і Керрі Бредшоу

Спочатку зірки усе спростовували

Кадр з серіалу "Секс і місто"

Однак наприкінці 2010-х і на початку 2020-х ситуація почала погіршуватися, особливо коли Кетролл заявила, що вона не є подругою для своїх колег по зйомках, радше ніким. Кетролл також публічно відкинула співчуття Паркер після смерті свого брата.

Блейк Лайвлі і Джастін Бальдоні

Колеги по фільму "Покинь мене, якщо кохаєш" Блейк Лайвлі і Джастін Бальдоні у своїй неприязні перемагають усіх зірок у цій добірці. 

Все почалося тоді, коли Лайвлі публічно звинуватила Бальдоні у сексуальних домаганнях і недоречних коментарях, а також подала на нього до суду. До того ж, вона просила не додавати інтимних сцен поза межами затвердженого сценарію, але команда Бальдоні, нібито, вела проти неї дискредитаційну кампанію.

Блейк Лайвлі і Джастін Бальдоні

Ото дійсно ворожнеча

Фото Getty Images

Представники Бальдоні заперечують звинувачення і вважають позов спробою Лайвлі врятувати репутацію після провалу фільму “Покинь мене, якщо кохаєш”. Вони стверджують, що акторка погрожувала не з’являтися на зйомках і відмовлялася від промо. Також Лайвлі критикували за спробу представити фільм надто оптимістичним, тоді як Бальдоні прагнув акцентувати увагу на темі насильства у шлюбі.

Врешті дійшло до того, що Джастін у відповідь подав на Блейк до суду за тими ж звинуваченнями. До того ж, команда Бальдоні спростовує усі звинувачення Лайвлі і наголошує, що та веде "наклепницьку кампанію". 

Нагадаємо, якось ТаблоID розповідав про зірок, яких називають неприємними людьми. У списку є зокрема ті селеби, які побили горщики з колегами.

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