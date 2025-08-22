"П'ю келих кохання до дна!": Борисюк у день народження "фантастичної жінки" Сумської адресував їй палке привітання

22-го серпня своє 59-річчя святкує акторка Ольга Сумська, і її чоловік, актор Віталій Борисюк не обмежився одним привітанням.

Спочатку опублікувавши в Instagram добірку фото коханої та назвавши її своїм щастям, згодом зірка запостив і зворушливе віршоване звернення до іменинниці.

Віталій Борисюк поетично привітав свою кохану дружину

"Ми разом! Кіно, сцена, ролі

Діти, родина… війна!

Разом дорога щаслива,

А іноді дуже складна!

Лёлька, Лялюня, Оля!

Нехай завжди приходить весна

Ти фантастична жінка!

Успіх, любов, визнання!

Дякую Богу і долі!

П'ю келих кохання до дна!!!

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, КОХАНА!!!", - написав 62-річний Борисюк.

Борисюк також поділився архівним фото з іменинницею

Як відомо, Ольга з Віталієм одружені вже 29 років. 25-ту річницю шлюбу творча пара відзначила, повторивши своє весілля. ТаблоID розказував історію кохання цієї пари, яка мала досить пікантний початок, адже Сумська була заміжня за іншим.

Нагадаємо, Ольга Сумська та Віталій Борисюк у вересні стануть почесними гостями святкуванння 20-річчя ТаблоID - і ви теж можете приєднатися.