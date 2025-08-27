Полякова в провокаційній "голій" сукні млосно повигиналася для фото

Марія Ткаченко - 27 серпня, 14:45
Оля Полякова
Фото і відео з Instagram Полякової

Співачка Оля Полякова продовжує радувати шанувальників своїми появами у зухвалій сукні з анатомічним принтом.

46-річна зірка у Instagram виклала кілька фото в ній, кольорових та ч/б, а також фрагмент відео з танцем.

Ольга Полякова

Оля в "голій" сукні посвітила стрункою фігуркою перед камерою Соні Плакидюк

Фото Sonia Plakidyuk

"Моя любов злочинна, та каяття не буде…", - процитувала Оля свою пісню "Вкрала".

Фото Оля Полякової

Співачка запостила кілька світлин зі спокусливого фотосету

"А які безумства ви робили заради кохання?", - поцікавилася вона.

Фігура Олі Полякової

Полякова не приховує, що робила безумства - наприклад, деякий час була коханкою чужого чоловіка

Сукня Олі Полякової

Під час нещодавньої зйомки для Playboy на Олі було значно менше одягу

Оля Полякова в інстаграм

Як відомо, точно таке ж провокаційне плаття є і у співачки Тіни Кароль.

Нагадаємо, нещодавно Полякова ділилася секретами своєї стрункості, зокрема порадила, що робити, коли кортить наїстися на ніч. А ще мережу дуже повеселив інцидент, коли Оля закуняла на сцені та впустила мікрофон.

Читайте також:

Полякова у гримерці покрасувалася у вишуканій "зброї чарівності"

"Жінка з цікавим минулим" Полякова вразила фігурою у напівпрозорій спідниці і шкірянці. Фото

"Це піпєц": Полякова пригадала невдале побачення та пояснила, чому втекла з нього

"Окрім ботоксу нічого": Полякова розповіла про свій догляд та заявила, що жінкам шкідливо мати зайву вагу

"Всі хлопці були якісь ніякі": Полякова зізналася, як ставиться до новоспеченого зятя


Полякова
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів