Полякова в провокаційній "голій" сукні млосно повигиналася для фото

Співачка Оля Полякова продовжує радувати шанувальників своїми появами у зухвалій сукні з анатомічним принтом.

46-річна зірка у Instagram виклала кілька фото в ній, кольорових та ч/б, а також фрагмент відео з танцем.

Оля в "голій" сукні посвітила стрункою фігуркою перед камерою Соні Плакидюк Фото Sonia Plakidyuk

"Моя любов злочинна, та каяття не буде…", - процитувала Оля свою пісню "Вкрала".

Співачка запостила кілька світлин зі спокусливого фотосету

"А які безумства ви робили заради кохання?", - поцікавилася вона.

Полякова не приховує, що робила безумства - наприклад, деякий час була коханкою чужого чоловіка

Під час нещодавньої зйомки для Playboy на Олі було значно менше одягу

Як відомо, точно таке ж провокаційне плаття є і у співачки Тіни Кароль.

Нагадаємо, нещодавно Полякова ділилася секретами своєї стрункості, зокрема порадила, що робити, коли кортить наїстися на ніч. А ще мережу дуже повеселив інцидент, коли Оля закуняла на сцені та впустила мікрофон.



