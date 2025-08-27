Полякова в провокаційній "голій" сукні млосно повигиналася для фото
Співачка Оля Полякова продовжує радувати шанувальників своїми появами у зухвалій сукні з анатомічним принтом.
46-річна зірка у Instagram виклала кілька фото в ній, кольорових та ч/б, а також фрагмент відео з танцем.
"Моя любов злочинна, та каяття не буде…", - процитувала Оля свою пісню "Вкрала".
"А які безумства ви робили заради кохання?", - поцікавилася вона.
Як відомо, точно таке ж провокаційне плаття є і у співачки Тіни Кароль.
Нагадаємо, нещодавно Полякова ділилася секретами своєї стрункості, зокрема порадила, що робити, коли кортить наїстися на ніч. А ще мережу дуже повеселив інцидент, коли Оля закуняла на сцені та впустила мікрофон.
