"Всі хлопці були якісь ніякі": Полякова зізналася, як ставиться до новоспеченого зятя

Співачка Оля Полякова, чия старша донька, 20-річна Марія нещодавно вийшла заміж в Америці, розсекретила, чи до душі їй новоспечений зять.

На це та інші бліц-запитання артистка відповіла для радіо MAXIMUM.

Так, Оля підтвердила, що їй не подобалися кавалери Маші. А от чинний обранець, Еден Пассареллі - так.

"Так, не подобалися хлопці доньки. Раніше всі хлопці були якісь ніякі. Але зараз в неї такий класний хлопець. Ой, він вже чоловік, до речі", - вточнила Полякова.

Едена Пасареллі зіркова теща схвалює. Цікаво, чим так не догодив Поляковій попередній кавалер Маші, Нікіта? Фото з Instagram Маші Полякової

Ствердно відповіла Оля на питання, чи дотримувалася колись жорстких дієт, але підкреслила, що це неправильно. Не стала вона заперечувати й того, що колись виходила на сцену, перебуваючи під алкоголем.

"Було пару разів. Мені не сподобалося - в мене нема сил", - зізналася вона.

46-річна Полякова запевнила, що поки не робила жодних пластичних операцій.

"Ще поки не треба. Ще все своє поки тримається", - похвалилася вона.

Оля якось роповідала ТаблоID, які б'юті-процедури робить і скільки витрачає на догляд

Одне з запитань стосувалося чоловіка Олі, бізнесмена Вадима Буряковського. Співачка чесно відповіла, чи читала колись його переписки.

"Завжди. Боже, нічого цікавого! Хоч би за 20 років підкинув якусь перчинку, блін", - пожалілася вона.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова розповідала про їхні з чоловіком вади, які, тим не менш, не заважають їм уже майже 21 рік жити в шлюбі. Зі слів зірки, вона - "засранка", а Вадим любить покричати. ТаблоID розповідав історію кохання цієї темпераментної парочки.

Як відомо, крім Маші в Олі та Вадима є ще одна донька, Аліса. Їй 13, і в них із зірковою мамою зараз непростий період у стосунках.