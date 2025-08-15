"Іноді це дуже боляче": Полякова про складний період у стосунках із 13-річною донькою та свої принципи виховання

Співачка Оля Полякова, яка має двох дочок, Марію та Алісу, а віднедавна є ще й тещею, вважає, що дітям за можливості треба давати все, що вони хочуть, але і не дозволяти вилазити собі на голову.

Артистка зізналася, що нині вони з молодшою дитиною, якій 13, переживають непростий період сепарації. Оля розказала про це "Люкс ФМ".

"З Машею простіше. З Алісою тяжко, особливо зараз. З нею дуже класно було в дитинстві: вона була моя, мамина. Але зараз це зовсім інша людина. Іноді це дуже боляче, тому що вона сепарується й робить це жорстко. Неприємна історія, але треба її пережити", - констатувала Полякова.

"Мені тяжко, чесно скажу вам. У мене дорослі дівчата. Я вже не можу їх наказувати. Моя бабуся казала: "Перекусить кусочок мерзлого гівна й заспокоїться"", - поділилася Оля.

Донька-підлітка робить мамі Олі нерви

Співачка не поділяє позицію тих, хто вважає, що дітей не слід надмірно пестити. Навпаки, вона переконана, що їх потрібно "вилюбити та виплекати".

"Дітям треба давати все, що вони хочуть, бо в житті їм ще прийдеться дуже багато разів чути відмову, багато в чому собі відмовляти. Тому якщо батьки мають таку змогу, треба вилюбити й виплекати, треба це робити. Головне – аби діти на голову не лізли. Це варто зупиняти", - наголосила вона.

Полякова пояснила, до яких пір, на її думки, батьки мусять підтримувати своїх нащадків фінансово.

"Звісно, треба давати, підтримувати, доки вони не стануть на ноги й не почнуть заробляти. Думаю, що хлопців треба раніше сепарувати. Моя Маша поїхала в 16, і, звісно, що я їй оплачую навчання, житло тощо. Зараз, коли вона просить грошей, я їй кажу, що вона заміж вийшла, чоловіка має – тому до побачення", - розказала вона.

Маші 20 років, а Алісі - 13

А от до появи онуків Оля, м'яко кажучи, поки не готова.

"Щооо? Ну ні, звісно. Можливо, я ще хочу народити? Ні-ні-ні", - заявила 46-річна артистка.

Нагадаємо, в 9 норовлива Аліса проголосила себе хлопчиком та навіть обрала собі чоловіче ім'я. Полякова розказувала, як вдалося розрулити цю ситуацію.

Як відомо, в шлюбі з татом дівчат, бізнесменом Вадимом Буряковським співачка перебуває вже понад 20 років. ТаблоID розповідав історію стосунків цієї темпераментної парочки, де одна - "засранка", а другий - крикун.