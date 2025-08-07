Приходько привітала сина з 10-річчям і показала, як він змінився. Фото

Співачка Анастасія Приходько привітала свого сина Гордія з днем народження. Йому виповнилося 10 років.

В Instagram 38-річна зірка згадала, як виглядала, коли була вагітною, перший день після народження хлопчика та показала інші дитячі спогади з ним.

"Так, сьогодні буде багато фото. Синочка-корзиночка", — попередила вона.

Виконавиця згадала свою другу вагітність Фото instagram

Перед поїздкою в пологовий Настя навіть встигла зробити фото

"Боже, 10 років тому це було", — згадує зірка народження першого сина

Мама помилувалася синочком у різному віці

А так юнак виглядає зараз

Таким був перший день Гордія вдома

Нагадаємо, зі своїм чоловіком Олександром Настя у шлюбі вже понад 11 років. На минулу річницю вони романтично поновили свої обітниці. Подружжя також виховує молодшого сина, 4-річного Луку.

Від попередніх стосунків Приходько має 15-річну донечку Нану, яка, до речі, вважає Олександра своїм біологічним батьком. Нещодавно зірка показувалася з молодшим спадкоємцем на відпочинку біля моря. А ще вся родина часто збирається для сімейних святкувань.