Приходько привітала сина з 10-річчям і показала, як він змінився. Фото
Співачка Анастасія Приходько привітала свого сина Гордія з днем народження. Йому виповнилося 10 років.
В Instagram 38-річна зірка згадала, як виглядала, коли була вагітною, перший день після народження хлопчика та показала інші дитячі спогади з ним.
"Так, сьогодні буде багато фото. Синочка-корзиночка", — попередила вона.
Нагадаємо, зі своїм чоловіком Олександром Настя у шлюбі вже понад 11 років. На минулу річницю вони романтично поновили свої обітниці. Подружжя також виховує молодшого сина, 4-річного Луку.
Від попередніх стосунків Приходько має 15-річну донечку Нану, яка, до речі, вважає Олександра своїм біологічним батьком. Нещодавно зірка показувалася з молодшим спадкоємцем на відпочинку біля моря. А ще вся родина часто збирається для сімейних святкувань.