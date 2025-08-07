Приходько привітала сина з 10-річчям і показала, як він змінився. Фото

Карина Тімкова - 7 серпня, 15:45

Співачка Анастасія Приходько привітала свого сина Гордія з днем народження. Йому виповнилося 10 років.

В Instagram 38-річна зірка згадала, як виглядала, коли була вагітною, перший день після народження хлопчика та показала інші дитячі спогади з ним.

"Так, сьогодні буде багато фото. Синочка-корзиночка", — попередила вона.

Анастасія Приходько показала себе вагітною сином

Виконавиця згадала свою другу вагітність

Фото instagram

Анастасія Приходько згадала вагітність першим сином на його 10-річчя

Перед поїздкою в пологовий Настя навіть встигла зробити фото

Анастасія Приходько показала фото з маленьким сином на його 10-річчя

"Боже, 10 років тому це було", — згадує зірка народження першого сина

Анастасія Приходько замилувала фото з сином на його 10-річчя

Мама помилувалася синочком у різному віці

Анастасія Приходько показала 10-річного сина

А так юнак виглядає зараз

Анастасія Приходько показала новонародженого сина

Таким був перший день Гордія вдома

Нагадаємо, зі своїм чоловіком Олександром Настя у шлюбі вже понад 11 років. На минулу річницю вони романтично поновили свої обітниці. Подружжя також виховує молодшого сина, 4-річного Луку.

Від попередніх стосунків Приходько має 15-річну донечку Нану, яка, до речі, вважає Олександра своїм біологічним батьком. Нещодавно зірка показувалася з молодшим спадкоємцем на відпочинку біля моря. А ще вся родина часто збирається для сімейних святкувань.

Читайте також:

Уперше за 5 років: Приходько показалася на рідкісному фото з матір'ю і братом

Приходько повідомила про хрещення 15-річної доньки та показала фото

"Немає чарівної формули": Приходько показалася з сином і дочкою та пояснила, що забороняє їм

діти зірок Приходько
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів