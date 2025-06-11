Гомес у самій футболці посвітила стрункими ніжками та повисіла на спині у нареченого. Відео

Американська співачка та акторка Селена Гомес поділилася з фанатами щомісячною добіркою свіжих спогадів.

В Instagram зірка закарбувала зустрічі з друзями, модні виходи й, звичайно, романтичні моменти зі своїм нареченим, продюсером Бенні Бланко.

А ще 32-річна засновниця косметичного бренду потішила своїми стильними образами і навіть похизувалася стрункою фігуркою.

Знаменитість полюбляє носити ділові костюми Фото Instagram

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Парочка обожнює робити спільні фото

Нещодавно Селена у червоному міні позувала на модній вечірці й показувалася в ефектному total black. Також співачка полюбляє робити пікантні фотосети та показувати повсякденні світлини.

Як відомо, з Бланко Гомес заручилася в грудні минулого року. Парочка любить ділитися своїми особистими моментами й спогадами з побачень. А ще вони записали спільний альбом і влаштували гарячу зйомку.