Гомес у самій футболці посвітила стрункими ніжками та повисіла на спині у нареченого. Відео

Карина Тімкова - 11 червня, 12:15

Американська співачка та акторка Селена Гомес поділилася з фанатами щомісячною добіркою свіжих спогадів.

В Instagram зірка закарбувала зустрічі з друзями, модні виходи й, звичайно, романтичні моменти зі своїм нареченим, продюсером Бенні Бланко.

А ще 32-річна засновниця косметичного бренду потішила своїми стильними образами і навіть похизувалася стрункою фігуркою.

Селена Гомес ефектно попозувала у чорному діловому костюмі

Знаменитість полюбляє носити ділові костюми

Фото Instagram

Селена Гомес похизувалася стрункими ногами в одній футболці

Селена посвітила ніжками в самій футболці

Селена Гомес попозувала в обіймах нареченого

Схоже, Бенні став опорою не тільки для коханої, але й для друзів

Селена Гомес на ліжку показалася з плюшевим ведмедиком

Куди ж без милих селфі з плюшевим ведмедиком

Селена Гомес показала, як наречений на руках ніс її пляжем

Майбутнє подружжя поділилося романтичними кадрами з прогулянки пляжем

Селена Гомес замилувала кадрами зі своїм нареченим

Парочка обожнює робити спільні фото

Нещодавно Селена у червоному міні позувала на модній вечірці й показувалася в ефектному total black. Також співачка полюбляє робити пікантні фотосети та показувати повсякденні світлини.

Як відомо, з Бланко Гомес заручилася в грудні минулого року. Парочка любить ділитися своїми особистими моментами й спогадами з побачень. А ще вони записали спільний альбом і влаштували гарячу зйомку.

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Селена Гомес
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