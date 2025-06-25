"Пошкодувала б": Гомес заінтригувала фанів модною короткою стрижкою і чубчиком. Фото

Американська співачка та акторка Селена Гомес здивувала шанувальників новою зачіскою.

В Instagram зірка показалася з короткою стрижкою, яку модниці називають shaggy wolf, і трендовим об'ємним чубчиком. Така зачіска є незвичною для артистки, яка зазвичай має довгі пасма.

У підписі до фото 32-річна Селена натякнула, що пошкодувала б, якби їй дійсно довелося обрізати чуба. Тому, ймовірно, вона носить перуку.

Авторці хітів дуже личить така коротка зачіска з нібито недбало вкладеними пасмами Фото instagram

"Я б зробила це, але пошкодувала б про це, а потім переробила б це, тому я просто не буду. #Чубчик", — написала співачка.

Шанувальники писали, що з такою стрижкою зірка "більше схожа на латинку і мексиканку" Фото instagram

Перукар Селени теж опублікував знімки з її новим іміджем і написав, що "весело провів час, граючись з волоссям" зірки Фото instagram

Такий варіант розтріпаної зачіски є справжнім трендом цього літа

Зазначимо, артистка полюбляє модно вдягатися. Нещодавно вона позувала у червоному луці з квіткою і вигулювала повністю чорний аутфіт. Навіть в повсякденному житті вона виглядає стильно та ефектно.

Як відомо, з грудня минулого року Гомес заручена з продюсером Бенні Бланко. Парочка вже встигла попозувати в інтимному фотосеті й випустити спільний музичний альбом.