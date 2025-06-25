"Пошкодувала б": Гомес заінтригувала фанів модною короткою стрижкою і чубчиком. Фото
Американська співачка та акторка Селена Гомес здивувала шанувальників новою зачіскою.
В Instagram зірка показалася з короткою стрижкою, яку модниці називають shaggy wolf, і трендовим об'ємним чубчиком. Така зачіска є незвичною для артистки, яка зазвичай має довгі пасма.
У підписі до фото 32-річна Селена натякнула, що пошкодувала б, якби їй дійсно довелося обрізати чуба. Тому, ймовірно, вона носить перуку.
"Я б зробила це, але пошкодувала б про це, а потім переробила б це, тому я просто не буду. #Чубчик", — написала співачка.
Зазначимо, артистка полюбляє модно вдягатися. Нещодавно вона позувала у червоному луці з квіткою і вигулювала повністю чорний аутфіт. Навіть в повсякденному житті вона виглядає стильно та ефектно.
Як відомо, з грудня минулого року Гомес заручена з продюсером Бенні Бланко. Парочка вже встигла попозувати в інтимному фотосеті й випустити спільний музичний альбом.