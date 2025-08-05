"Епічна дівчача подорож": Серена Вільямс з двома дочками попозувала біля Ніагарського водоспаду. Фото

Американська тенісистка Серена Вільямс поділилася розвагами, які організувала для своїх донечок, 7-річної Олімпії та майже 2-річної Адіри.

У своєму Instagram спортсменка розповіла, що пообіцяла своїй старшій дитині влаштувати незабутню подорож, в рамках якої вони мають відвідати історичні пам'ятки по всьому світу. Зіркова матуся своє слово тримає, а першим у списку став Ніагарський водоспад.

43-річна титулована тенісистка у шортиках попозувала поруч із первістком на тлі водоспаду Фото instagram

"Рік тому я сказала Олімпії, що ми розпочнемо епічну дівчачу подорож, яка включатиме 7 чудес світу, але їх дуже багато! Чудеса природи. Чудеса, побудовані людьми. Чудеса античності. Тож ми збираємося відвідати їх усі. Ми почали з Ніагарського водоспаду… куди далі?", — підписала вона допис.

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Як відомо, чоловіком Вільямс є засновник Reddit Алексіс Оганян, вони одружені з 2017-го. Під час перших пологів знаменитість мала ризики померти. Але з часом спортсменка захотіла стати мамою вдруге, для цього вона покинула теніс.

До речі, останнім часом Серена показується в мережі у стильних луках. Вона вже позувала в обтислій рожевій сукні просто неба та у сексі образі з розрізами відвідувала офіційний захід. А ще зірка хвалилася своїм рекордом у кріокамері.