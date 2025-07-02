"Мільйони мільярдів "так"": Танчинець та його кохана оголосили про заручини. Фото

Марія Ткаченко - 2 липня, 13:15
Сергій Танчинець і Юліана Корецька
Фото з Instagram Корецької

Фронтмен гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець та його дівчина, піарниця Юліана Корецька заручилися.

Радісною новиною вони поділилися в Instagram, де новоспечена наречена продемонструвала обручку на підмізинному пальці.

Наречена фронтмена Без обмежень

Юліана отримала від коханого пропозицію, кублучку та букет півоній


"Мільйони мільярдів "так"", - запевнила Юліана.

24-річна обраниця музиканта сказала йому мільйони мільярдів так

24-річна обраниця музиканта сказала йому "мільйони мільярдів "так""

Танчинець заручився

Для 43-річного Сергія це буде другий шлюб

Нагадаємо, в березні Корецька зізналася, що вони з обранцем уже придумали імена своїм майбутнім спільним дітям.

Як відомо, від першого шлюбу, який тривав 15 років, у артиста вже є донька Анастасія й син Лук'ян. Вони зі своєю мамою Ганною тепер мешкають у Японії. Про стосунки Танчинця з Корецькою стало відомо навесні 2024-го року.

Читайте також:

"Винних немає": фронтмен "Без Обмежень" Сергій Танчинець розлучається з дружиною після 15 років шлюбу

"Кохана завжди зі мною": Танчинець про нові стосунки, життя дітей за кордоном та свої місячні витрати

Танчинець повідомив про новий етап у стосунках та розповів, який він у побуті

Танчинець показав знайомство 7-річного сина з новим членом родини. Фото

Фото №3: Танчинець на сцені Палацу Спорту поцілував кохану заради власної традиції


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів