"Ніколи тебе не буджу": наречений Гомес у її день народження розчулив фанів фотодобіркою сплячої коханої

Марія Ткаченко - 23 липня, 13:15
Селена Гомес і Бенні Бланко
Фото з Instagram Бланко

22-го липня американська акторка та співачка Селена Гомес зустріла своє 33-ліття. В цей день її наречений, продюсер Бенні Бланко опублікував у Instagram особливе привітання, яке розчулило підписників.

Молодик склав добірку з фото Селени, які зробив, доки та спала.

Бенні Бланко

Бенні привітав Селену з днем народження фото її уві сні


"Наше життя - це сон... тож я ніколи не буджу тебе... з днем народження, моє кохання", - написав 37-річний Бланко.

Коментатори в захваті і від слів Бенні, які, на їхню думку, свідчать про його глибоку любов до Селени, і від того, що артистка почувається поруч із нареченим настільки захищено і затишно.

Селена Гомес

Поки Гомес спить, її коханий поповнює фотоархів

Селена Гомес в інстаграм

Бланко береже сон нареченої

Співачка Селена Гомес
Актриса Селена Гомес

Нагадаємо, Селена живе з біполярним розладом і тривожністю. Зірка відверто розповідала, як її це виснажує.

Як відомо, вечірка з нагоди дня народження Гомес відбулася за кілька днів до її 33-річчя.

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Селена Гомес
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