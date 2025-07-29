Залужний в ошатному костюмі попозував для Vogue. Фото

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Британії Валерій Залужний знявся для українського журналу Vogue та поділився своїми міркуваннями щодо ідентичності українців.

На стильних знімках Валерій позував у темно-синьому піджаку, штанях в тон і білій сорочці. Верхній одяг доповнювала брошка у вигляді герба України.

"І саме ми, різні за походженням, місцем народження, вірою і навіть кольором шкіри, сьогодні складаємо дійсно велике поняття — держава Україна. Бо держава — це ми. А отже, говорячи про нашу країну та її роль сьогодні, ми можемо вести мову лише про нас — людей, які об'єднані в державу Україну.

Немає нічого іншого, абстрактного, що може замінити поняття держави. Усе, що в ній є, — це тільки ми з вами. Ми, ті, хто живе зараз", — написав він в авторській колонці.

Ексголовком мав ошатний вигляд на фотосесії для глянцю Фото Anna Daki

Також ексголовнокомандувач поділився десятьма уроками, які, на його думку, українці вивчили за роки повномасштабної війни:

"Ми не дали себе обдурити. Бо саме ми є народ і є держава… Велич і сила ворога не завжди така, якою її уявляють його вожді та пропагандисти. Дух, що тіло рве до бою, — ось єдине мірило сили, навіть в умовах високотехнологічної війни…

Сусід, який допомагає тобі в біді, допомагає передусім собі. Якщо він не прийшов на допомогу — він є частиною твоєї біди… Ворог, що не зламав тебе на полі бою, тієї ж миті буде ламати тебе в тилу".

Український тризуб частенько прикрашає костюми Залужного

Серед інших тез посла України є думка про те, що нормально мати відмінності й різне бачення зі своїми союзниками, а найдорожчим ресурсом завжди залишаються люди. Він також додав, що "думаючи про перемогу, потрібно бути готовим залишитися на самоті", оскільки не всі друзі будуть раді твоєму успіху.

"На війні чудес не буває. Деяким законам, за якими йде війна, багато тисячоліть, деякі виникають просто зараз… Б'ючись із більшим ворогом наодинці, думай: яку перемогу ти хочеш і можеш отримати зараз, а яку — у майбутньому… Кожний день у війні — це або новий урок, або смерть. Краще засвоювати ці уроки без війни.

Врешті-решт ми виборюємо право на життя для себе та своїх дітей. І лише для них творимо своє майбутнє. Яким воно буде, залежить тільки від нас", — додав Валерій.

"Попри всі негаразди, ми продовжуємо битися. Усі разом. І поки ми робимо свою справу, нам розписують різні сценарії та бачення. Від варіантів закінчення війни до сценаріїв проведення виборів. Це роблять люди, які часто самі є частиною нашого суспільства", — запевнив він

Як відомо, нині представник України у Британії мешкає у Лондоні, де разом із дружиною Оленою часто показується на прогулянках. Також подружжя відвідує офіційні заходи.