Лижниця Седокова в американських горах показала тіло у спідньому
2 грудня 2019, 11:28
Співачка Ганна Седокова вирішила розпочати зиму символічно: з катання на засніжених схилах в американському штаті Юта. 36-річна артистка похвалилася, що опанувала лижі, а ще подражнила підписників своїм тілом у спідньому.
"All I want for Christmas is you", - цим рядком із легендарного різдвяного хіта Мераї Кері підписала Аня сексі-світлину.
Незрозуміло, чи гайнув разом із Седоковою кататися на лижах її нинішній бойфренд, баскетболіст Яніс Тімма. Але її дописи молодик грайливо коментує.
Нагадаємо, про роман Ганни зі спортсменом, молодшим за неї на дев'ять років, стало відомо восени. Причому стосунки в пари зав'язалися, поки Яніс був одружений із матір'ю свого маленького сина.
Фото з Instagram Седокової
Приєднуйтесь до дискусії