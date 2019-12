Лижниця Седокова в американських горах показала тіло у спідньому

Співачка Ганна Седокова вирішила розпочати зиму символічно: з катання на засніжених схилах в американському штаті Юта. 36-річна артистка похвалилася, що опанувала лижі, а ще подражнила підписників своїм тілом у спідньому.

"All I want for Christmas is you", - цим рядком із легендарного різдвяного хіта Мераї Кері підписала Аня сексі-світлину.

"Усе, чого я бажаю на Різдво, це ти", - написала Седокова

Незрозуміло, чи гайнув разом із Седоковою кататися на лижах її нинішній бойфренд, баскетболіст Яніс Тімма. Але її дописи молодик грайливо коментує.

Зі своїм бойфрендом Янісом Тіммою співачка фліртує і в соцмережі

Нагадаємо, про роман Ганни зі спортсменом, молодшим за неї на дев'ять років, стало відомо восени. Причому стосунки в пари зав'язалися, поки Яніс був одружений із матір'ю свого маленького сина.

Фото з Instagram Седокової