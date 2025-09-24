Андраде у бікіні з мушлями похвалилася звабним тілом на Сардинії. Фото

Карина Тімкова - 24 вересня, 09:45

28-річна співачка та актриса болівійського походження Мішель Андраде поділилася сонячним контентом зі свого відпочинку на острові Сардинія.

В Instagram знаменитість опублікувала кадри, на яких спокусливо позувала на лежаку у зеленому бікіні на зав'язках з інкрустованими мушлями.

Мішель Андраде у купальнику спокусливо попозувала на лежаку в Італії

Виконавиця похвалилася стрункою фігуркою

Фото instagram
Мішель Андраде у бікіні показала стегна на сексі фото з Італії

Мішель блиснула стегнами у звабній позі


Мішель Андраде у бікіні спокусливо полежала на лежаку для фото

Співачка сповна насолодилась італійським відпочинком

Мішель Андраде у купальнику зазнімкувала струнке тіло на траві
Артистка на травичці посвітила тонкою талією на тлі моря
Мішель Андраде у бікіні та міні ефектно попозувала на Сардинії

Також вона зазнімкувалася в іншому світлому комплекті, який взяла у поїздку

Нещодавно Андраде наробила сексі фото в обтислій молочній сукні та ефектно попозувала у пишній квітковій спідниці. Також у блозі вона показувала свої грайливі танці та ділилися заняттями з йоги.

Як відомо, останні тривалі стосунки Мішель завершилися після початку повномасштабного вторгнення. А нині зірку вважають однією з найбажаніших холостячок в Україні. До речі, якось виконавиця зізналася, які відомі чоловіки її приваблюють.

А спеціально для ТаблоID знаменитість в деталях розповіла про свій догляд за обличчям та свої секрети краси.

