Андрес у купальнику підставила сонцю стрункі форми та похвалилася гнучкістю на йозі в Бодрумі. Фото
Мама двох дітей, модель Анна Андрес вирішила, що літу ще не час завершуватись, і відправилася грітися під сонечком у Бодрум, що в Туреччині.
В Instagram вона запостила ефектні фото у білих купальниках на тлі Егейського моря, а ще показала шматочок свого тренування.
До речі, для відпочинку на пляжі 31-річна Анна також вдягнула напівпрозору сукню з леопардовим принтом.
Як відомо, Анна є мамою двох синочків, 4-річного Джеймса та 2,5-річного Габріеля, яких народила від свого чоловіка, французького бізнесмена Давида Барокаса.
У своєму блозі Андрес частенько хизується фігурою та показується у різних бікіні. Нещодавно вона у компанії Санти Дімопулос позаймалася спортом на Ібіці та в корсеті й трусиках знялася до ефектних фото.
