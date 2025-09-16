Андрес у купальнику підставила сонцю стрункі форми та похвалилася гнучкістю на йозі в Бодрумі. Фото

Мама двох дітей, модель Анна Андрес вирішила, що літу ще не час завершуватись, і відправилася грітися під сонечком у Бодрум, що в Туреччині.

В Instagram вона запостила ефектні фото у білих купальниках на тлі Егейського моря, а ще показала шматочок свого тренування.

До речі, для відпочинку на пляжі 31-річна Анна також вдягнула напівпрозору сукню з леопардовим принтом.

Модель в хижому аутфіті показала свій відпочинок у Туреччині Фото instagram

Андрес в асиметричному бікіні посвітила фігуркою на пляжі

Знаменитість ефектно повигиналася на лежаку

Анна підготувала два білих купальники для фото

І наробила гарячих фото на відпочинку біля моря

Андрес поспокушала підписників спортивною фігуркою

Модель, яка часто ходить в спортзал, у шортиках та в компанії песика позаймалася йогою

"Гнучкість та лояльність пліч-о-пліч", — написала вона

Як відомо, Анна є мамою двох синочків, 4-річного Джеймса та 2,5-річного Габріеля, яких народила від свого чоловіка, французького бізнесмена Давида Барокаса.

У своєму блозі Андрес частенько хизується фігурою та показується у різних бікіні. Нещодавно вона у компанії Санти Дімопулос позаймалася спортом на Ібіці та в корсеті й трусиках знялася до ефектних фото.