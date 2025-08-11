Розлучення скасовується? Бібер із дружиною показали сонячну романтику на травичці. Фото

Карина Тімкова - 11 серпня, 17:15

Канадський співак Джастін Бібер продовжує тішити романтичним контентом зі своєю дружиною, американською моделлю і бізнесвумен Хейлі Бібер після (чергових) розмов про їхнє розлучення.

В Instagram 31-річний артист опублікував добірку літніх спогадів, на яких цілується з коханою та відпочиває з нею на травичці.

Джастін Бібер замилував селфі з дружиною після чуток про розлучення
28-річна Хейлі з квітами у волоссі полежала на плечі чоловіка
Фото instagram
Джастін Бібер показав милий поцілунок з Хейлі Бібер
Цілунок був прихований від очей публіки

"Мені подобається, коли привабливі люди одружуються з привабливими людьми", — написав один з коментаторів.

Джастін і Хейлі Бібер полежали на траві для милих фото

Батьки майже однорічного Джека Блюза повідпочивали просто неба

Джастін Бібер на покривалі попритулявся до Хейлі просто неба

Джастін ніжно торкався коліна своєї дружини

Джастін Бібер з голим торсом посидів на дивані з песиком

Щасливий музикант також показався з домашнім улюбленцем на колінах

Як відомо, про те, що кохані хочуть розлучитися заговорили після неоднозначної реакції Джастіна на появу моделі на обкладинці Vogue. Ці плітки співак розвіяв з виходом свого нового альбому, для якого влаштував чуттєву фотосесію з Хейлі і їхнім первістком.

До речі, нещодавно ТаблоID розповідав цікаві факти про шлюб Біберів і труднощі, з якими вони зіткнулися за період своїх стосунків.

Хейлі Бібер
