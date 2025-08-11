Розлучення скасовується? Бібер із дружиною показали сонячну романтику на травичці. Фото
Канадський співак Джастін Бібер продовжує тішити романтичним контентом зі своєю дружиною, американською моделлю і бізнесвумен Хейлі Бібер після (чергових) розмов про їхнє розлучення.
В Instagram 31-річний артист опублікував добірку літніх спогадів, на яких цілується з коханою та відпочиває з нею на травичці.
"Мені подобається, коли привабливі люди одружуються з привабливими людьми", — написав один з коментаторів.
Як відомо, про те, що кохані хочуть розлучитися заговорили після неоднозначної реакції Джастіна на появу моделі на обкладинці Vogue. Ці плітки співак розвіяв з виходом свого нового альбому, для якого влаштував чуттєву фотосесію з Хейлі і їхнім первістком.
До речі, нещодавно ТаблоID розповідав цікаві факти про шлюб Біберів і труднощі, з якими вони зіткнулися за період своїх стосунків.