"Одразу ж стала моєю онукою": Бон Джові вперше відреагував на всиновлення дитини своїм сином та Міллі Боббі Браун

Карина Тімкова - 23 вересня, 15:15
Джон Бон Джові розповів про свою першу онуку

Джон Бон Джові заговорив про свій досвід бути дідусем вперше

Фото David Roemer

63-річний американський рок-музикант Джон Бон Джові поділився своїми враженнями та емоціями від появи першої онучки.

Син знаменитості, 23-річний актор Джейк Бон Джові та його дружна, 21-річна британська акторка Міллі Боббі Браун у серпні оголосили, що стали прийомними батьками дівчинки. Гордий дідусь в подкасті "Dumb Blonde" розповів, що ця подія була "божевільною, але чудовою".

"Вони вдочерили дівчинку, і ми, звісно, ​​познайомилися з крихіткою. Вона одразу ж стала моєю онукою. Це так чудово, я хочу бачити фотографії (дитини) щодня. Я вже й так надто надокучливий. Це круто", — поділився рок-зірка.


Бон Джові розповів про першу дитину свого сина та Міллі Боббі Браун

Днями молоде подружжя відзначило першу річницю весілля

Фото instagram

"Вони одружилися дуже молодими, але ми благословили це, бо ми це розуміли. Вони трохи зріліші, ніж на свій вік", — розповів він.

Також Бон Джові заговорив про своє ставлення до невістки:

"Вона мила і працьовита. Я постійно кажу їй, як сильно нею захоплююся, бо її трудова етика неймовірна".

Міллі Боббі Браун показала сина Бон Джові з їхньою прийомною дитиною

Обличчя своєї дівчинки закохана пара ще не готова показати

Фото instagram

Нагадаємо, Міллі та Джейк зіграли розкішне весілля минулої осені. Також парочка часто ділилася романтичним контентом і милими спільними фото, ігноруючи розмови, що вони одружилися дуже рано.

Як відомо, для Джона та його дружини, Доротеї Херлі це перша онучка. Інші їхні троє спадкоємців поки не стали батьками. А якось артист поділився власними секретами міцного шлюбу.

