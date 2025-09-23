"Одразу ж стала моєю онукою": Бон Джові вперше відреагував на всиновлення дитини своїм сином та Міллі Боббі Браун
63-річний американський рок-музикант Джон Бон Джові поділився своїми враженнями та емоціями від появи першої онучки.
Син знаменитості, 23-річний актор Джейк Бон Джові та його дружна, 21-річна британська акторка Міллі Боббі Браун у серпні оголосили, що стали прийомними батьками дівчинки. Гордий дідусь в подкасті "Dumb Blonde" розповів, що ця подія була "божевільною, але чудовою".
"Вони вдочерили дівчинку, і ми, звісно, познайомилися з крихіткою. Вона одразу ж стала моєю онукою. Це так чудово, я хочу бачити фотографії (дитини) щодня. Я вже й так надто надокучливий. Це круто", — поділився рок-зірка.
"Вони одружилися дуже молодими, але ми благословили це, бо ми це розуміли. Вони трохи зріліші, ніж на свій вік", — розповів він.
Також Бон Джові заговорив про своє ставлення до невістки:
"Вона мила і працьовита. Я постійно кажу їй, як сильно нею захоплююся, бо її трудова етика неймовірна".
Нагадаємо, Міллі та Джейк зіграли розкішне весілля минулої осені. Також парочка часто ділилася романтичним контентом і милими спільними фото, ігноруючи розмови, що вони одружилися дуже рано.
Як відомо, для Джона та його дружини, Доротеї Херлі це перша онучка. Інші їхні троє спадкоємців поки не стали батьками. А якось артист поділився власними секретами міцного шлюбу.
