Дева Кассель у прозорому комбінезоні покричала для ефектних фото в глянці

Карина Тімкова - 9 червня, 17:30

Італійська модель і актриса Дева Кассель, донька акторів Моніки Белуччі та Венсана Касселя знялася для модного журналу Numéro.

Для фотосесії знаменитість вдягнула спокусливі аутфіти. Серед них прозорий комбінезон, що мав квітковий принт, шкіряне пальто з хутром у поєднанні з мереживними панчохами й чорна сукня, прикрашена рюшами.

20-річна манекенниця ефектно вигиналася на підлозі та сходах, хизуючись стрункою фігурою. Також вона млосно позувала на стільці з сіткою на обличчі.

Дева Кассель у прозорому луці повигиналася на підлозі

Дева в зухвалій позі полежала на підлозі

Фото lucbraquet

Дева Кассель у короткій сукенці полежала на сходах
Такий магнетичний погляд, прямо як в мами
Дева Кассель у тренчі й панчохах оголила стегна для журналу

Зірка посвітила стрункими ніжками в пікантному образі

Дева Кассель у прозорій тканині грайливо покричала для фото

Дівчина показала свою емоційну сторону, покричавши на камеру

Дева Кассель в панчохах посвітила стрункими ніжками на стільці

Кассель захопила своїм виглядом на чорно-білих фото

Дева Кассель у шубі й з сіткою на волосі знялася для глянцю

Модель також вдягнула білу шубу в цятку на сторінках глянцю

Дева Кассель з голими плечима ефектно попозувала для глянцю

Знаменитість оголила плечі в сукні Dior

Зазначимо, Дева все частіше позує для модних журналів та вдягає відверті луки для різноманітних фотосесій. Також вона знімалася серед розкішного вінтажного інтер'єру.

Нагадаємо, зірка зіграла провідну роль у серіалі "Гепард" разом зі своїм бойфрендом, 26-річним актором Саулом Нанні. В рамках престуру закохана пара навіть відвідувала червоні доріжки. А після прем'єри Кассель з обранцем відправилися на теплий відпочинок.

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Дева Кассель
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