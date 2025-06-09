Дева Кассель у прозорому комбінезоні покричала для ефектних фото в глянці

Італійська модель і актриса Дева Кассель, донька акторів Моніки Белуччі та Венсана Касселя знялася для модного журналу Numéro.

Для фотосесії знаменитість вдягнула спокусливі аутфіти. Серед них прозорий комбінезон, що мав квітковий принт, шкіряне пальто з хутром у поєднанні з мереживними панчохами й чорна сукня, прикрашена рюшами.

20-річна манекенниця ефектно вигиналася на підлозі та сходах, хизуючись стрункою фігурою. Також вона млосно позувала на стільці з сіткою на обличчі.

Дева в зухвалій позі полежала на підлозі Фото lucbraquet

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Зірка посвітила стрункими ніжками в пікантному образі

Дівчина показала свою емоційну сторону, покричавши на камеру

Кассель захопила своїм виглядом на чорно-білих фото

Модель також вдягнула білу шубу в цятку на сторінках глянцю

Знаменитість оголила плечі в сукні Dior

Зазначимо, Дева все частіше позує для модних журналів та вдягає відверті луки для різноманітних фотосесій. Також вона знімалася серед розкішного вінтажного інтер'єру.

Нагадаємо, зірка зіграла провідну роль у серіалі "Гепард" разом зі своїм бойфрендом, 26-річним актором Саулом Нанні. В рамках престуру закохана пара навіть відвідувала червоні доріжки. А після прем'єри Кассель з обранцем відправилися на теплий відпочинок.