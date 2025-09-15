"З гримом, зачіскою, стилістом": донька Мірошниченків дебютувала як актриса в кліпі відомої співачки. Фото
Дружина телеведучого Тімура Мірошниченко, юристка та блогерка Інна Мірошниченко показала, яка мрія здійснилася в їхньої прийомної доньки Ангеліни.
В Instgaram зіркова матуся розповіла, що 9-річна дівчинка знялася в кліпі Світлани Тарабарової, чиї пісні просто обожнює. Юній акторці також зробили професійний макіяж і зачіску.
"Сьогодні Ангеліна знімається в кліпі улюбленої співачки! З гримом, зачіскою, стилістом", — написала Інна.
Як відомо, у родині Тімура та Інни дівчинка живе вже більше одного року. Ангеліна старанно навчається, а нещодавно тішила батьків успіхами у школі. Якось блогерка розповідала про непростий шлях у розвитку дитини.
Окрім донечок Мірошниченки також виховують 5-річного Марко і 4-річного Марселя, якого теж всиновили. Нагадаємо, знаменитості знають, хто є біологічними батьками їхніх спадкоємців.
Вперше на морі усі разом: Мірошниченки потішили розвагами з дітьми на пляжі в Греції. Відео
"Хочу/не хочу одночасно": Мірошниченко розказала про кризу в майже 4-річного сина і його перший похід у садочок
Мірошниченко з дружиною в мережі помилувалися доньками-другокласницями в барвистих сукенках. Фото