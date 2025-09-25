"Кохання всього мого життя": Дуглас щемко звернуся до Зети-Джонс в день її 56-річчя. Фото

Карина Тімкова - 25 вересня, 15:15

25 вересня свої дні народження святкують голлівудські актори Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс, про розлучення яких декілька місяців тому говорили у мережі, але зірки проводжують це спростовувати.

В Instagram Майкл поділився святковим привітанням для коханої дружини, яку назвав своєю "сестричкою по дню народження". Тим часом Кетрін опублікувала романтичний пост у відповідь. 

"Яка ж радість святкувати ще один рік з тобою! Вітаю з твоєю вражаючою грою на Кубку Райдера. З днем ​​народження, кохання всього мого життя", — написав він.

Майкл Дуглас привітав Кетрін Зета-Джонс з днем народження

81-річний Дуглас показав ніжне селфі з обраницею

Фото instagram

Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс святкують свої дні народження на тлі чуток про розлучення

Він також привітав 56-річну Кетрін з вдалими результатами на її нещодавній грі в гольф

Фото instagram

"З Днем народження, Майкле! Можливість ділити цей особливий день з тобою трапляється раз у житті!", — зазначила Зета-Джонс.

Кетрін Зета-Джонс ніжно привітала Майкла Дугласа з 81-річчям

Актриса підготувала фотоспогади зі своїм коханим

Кетрін Зета-Джонс показала миле фото з Майклом Дугласом на його 81-річчя

Яка усміхнена парочка

Кетрін Зета-Джонс привітала Майкла Дугласа з 81-річчям архівними фото

Знаменитість згадала часи, коли вони з чоловіком були молодшими

Кетрін Зета-Джонс показала Майкла Дугласа на милому фото на його 81-річчі

Іменинники мають чимало спільних селфі

До речі, недавно парочка також показувалася на спільному відпочинку та на випускному своєї дочки, 22-річної Керіс. Також актори ніжно привітали свого сина Ділана з 25-річчям, з яким Майкл якось приїжджав до Києва.

Нагадаємо, у листопаді знаменитості відзначатимуть 25-ту річницю шлюбу. Також ТаблоID описував романтичну історію кохання Дугласа і Зети-Джонс.

Читайте також:

"Щаслива дружина": Зета-Джонс показалася в обіймах Дугласа на полі для гольфу

Дугласа зазнімкували з 22-річною дочкою від Зети-Джонс під час святкувань в Іспанії

80-річний Дуглас про завершення кінокар'єри: Не хочу стати одним із тих, хто впав мертвим на знімальному майданчику

зета-джонс дуглас
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів