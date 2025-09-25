"Кохання всього мого життя": Дуглас щемко звернуся до Зети-Джонс в день її 56-річчя. Фото

25 вересня свої дні народження святкують голлівудські актори Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс, про розлучення яких декілька місяців тому говорили у мережі, але зірки проводжують це спростовувати.

В Instagram Майкл поділився святковим привітанням для коханої дружини, яку назвав своєю "сестричкою по дню народження". Тим часом Кетрін опублікувала романтичний пост у відповідь.

"Яка ж радість святкувати ще один рік з тобою! Вітаю з твоєю вражаючою грою на Кубку Райдера. З днем ​​народження, кохання всього мого життя", — написав він.

81-річний Дуглас показав ніжне селфі з обраницею Фото instagram

Він також привітав 56-річну Кетрін з вдалими результатами на її нещодавній грі в гольф Фото instagram

"З Днем народження, Майкле! Можливість ділити цей особливий день з тобою трапляється раз у житті!", — зазначила Зета-Джонс.

Актриса підготувала фотоспогади зі своїм коханим

Яка усміхнена парочка

Знаменитість згадала часи, коли вони з чоловіком були молодшими

Іменинники мають чимало спільних селфі

До речі, недавно парочка також показувалася на спільному відпочинку та на випускному своєї дочки, 22-річної Керіс. Також актори ніжно привітали свого сина Ділана з 25-річчям, з яким Майкл якось приїжджав до Києва.

Нагадаємо, у листопаді знаменитості відзначатимуть 25-ту річницю шлюбу. Також ТаблоID описував романтичну історію кохання Дугласа і Зети-Джонс.