"Кохання всього мого життя": Дуглас щемко звернуся до Зети-Джонс в день її 56-річчя. Фото
25 вересня свої дні народження святкують голлівудські актори Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс, про розлучення яких декілька місяців тому говорили у мережі, але зірки проводжують це спростовувати.
В Instagram Майкл поділився святковим привітанням для коханої дружини, яку назвав своєю "сестричкою по дню народження". Тим часом Кетрін опублікувала романтичний пост у відповідь.
"Яка ж радість святкувати ще один рік з тобою! Вітаю з твоєю вражаючою грою на Кубку Райдера. З днем народження, кохання всього мого життя", — написав він.
"З Днем народження, Майкле! Можливість ділити цей особливий день з тобою трапляється раз у житті!", — зазначила Зета-Джонс.
До речі, недавно парочка також показувалася на спільному відпочинку та на випускному своєї дочки, 22-річної Керіс. Також актори ніжно привітали свого сина Ділана з 25-річчям, з яким Майкл якось приїжджав до Києва.
Нагадаємо, у листопаді знаменитості відзначатимуть 25-ту річницю шлюбу. Також ТаблоID описував романтичну історію кохання Дугласа і Зети-Джонс.