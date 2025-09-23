Спокуса і фітнес: Різатдінова в декольтованому топі та легінсах попозувала з гантельками в руках
Гімнастка Ганна Різатдінова, яка невтомно надихає своїх шанувальників займатися спортом, вкотре нагадала про це, попозувавши з гантелями в руках для стильних фото.
Для зйомки 32-річна зірка вбралася в топ із глибоким декольте та легінси, що підкреслили її стрункі ніжки. Світлини Аня опублікувала в Instagram.
Нагадаємо, для реальних тренувань Різатдінова використовує важчі гантелі. А якось зірка показувала, яким корисним зеленим смузі додає собі енергії.
Як відомо, ТаблоID нещодавно наводив цікаві факти про Ганну, як-от те, в залежності від якого продукту зізнавалася гімнастка і чому зруйнувалися її стосунки з екснардепом-утікачем Олександром Онищенком, батьком її єдиного сина Роми.
"У світі повно дурнів з дипломом": Різатдінова посвітила пружним пресом і пояснила, що помагає звернути гори. Відео
Різатдінова в червоному луці з голим животом повигиналася на підлозі та зізналася, що хоче бути як Джей Ло
Різатдінова на одній нозі та з гімнастичною стрічкою вразила виконанням челенджу Нікі Мінаж
Асиметрія та пікантне драпірування: Різатдінова в яскравому аутфіті покрасувалася на фото
"Додаємо гучності": Різатдінова з 7-річним сином ушкварили танок під трек Jerry Heil