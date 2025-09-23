Спокуса і фітнес: Різатдінова в декольтованому топі та легінсах попозувала з гантельками в руках

Гімнастка Ганна Різатдінова, яка невтомно надихає своїх шанувальників займатися спортом, вкотре нагадала про це, попозувавши з гантелями в руках для стильних фото.

Для зйомки 32-річна зірка вбралася в топ із глибоким декольте та легінси, що підкреслили її стрункі ніжки. Світлини Аня опублікувала в Instagram.

Ганна підкинула своїм Insta-підписникам нову порцію фітнес-мотивації Фото MICHAEL FEDORAK

А ви вже потренувалися сьогодні?

Нагадаємо, для реальних тренувань Різатдінова використовує важчі гантелі. А якось зірка показувала, яким корисним зеленим смузі додає собі енергії.

Як відомо, ТаблоID нещодавно наводив цікаві факти про Ганну, як-от те, в залежності від якого продукту зізнавалася гімнастка і чому зруйнувалися її стосунки з екснардепом-утікачем Олександром Онищенком, батьком її єдиного сина Роми.