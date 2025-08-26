Мініспідниця, корсет і блакитні пасма: Кардашян розкритикували за модний вихід 12-річної дочки у Римі. Фото
Старша донечка американської теледіви Кім Кардашян, 12-річна Норт Вест продовжує шукати власний стиль та експериментувати з образами.
Для свого останнього виходу в Римі дівчинка вдягнула чорний корсет, блискучу спідничку, оброблену мереживом, і високі чоботи на платформі. Яскравим акцентом стало її блакитне волосся, зав'язане у два хвостики.
Побачивши такий лук, шанувальники засипали 44-річну Кім критикою. Вони писали про те, що таке вбрання є недоречним для підлітка, пише Page Six.
Ось деякі коментарі: "Окей, але їй 12…", "Дуже недоречно", "Кардашян варто серйозніше поставитися до гардероба дочки", "Корсет на дівчинці — це якось не дуже".
До речі, дівчинка частенько показується у мережі в різних образах. Нещодавно вони з зірковою матусею прогулялися в одязі з хутром, а ще Норт потрапила на обкладинку глянцю з крилами і камуфляжем. Також не секрет, що доця Кім росте бунтаркою, а на підборах її бачать вже не вперше.
Нагадаємо, бізнесвумен виховує ще трьох дітей від свого ексчоловіка, репера Каньє Веста: 9-річного Сейнта, 7-річну Чикаго і 6-річного Псалма. Після розлучення Кардашян навіть конфліктувала з колишнім через виховання спадкоємців.