Дружина Павліка в романтичному білому максі полежала на траві та зазнімкувалася з лебедями
Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова попозувала для чергового фотосету просто неба.
Зірковий чоловік їй компанію не склав, зате в одному з кадрів, якими молодиця поділилася в Instagram, видно кількох лебедів.
31-річна Катя вбралася в білу сукню в підлогу, в якій не побоялася прилягти просто на траву.
Як відомо, Павлік та Репяхова одружені вже п'ять років, виховують спільного сина Михайла та вже обрали ім'я для майбутньої доньки. До речі, в травні 59-річний артист, якого дружині довелося привчати дарувати їй квіти, презентував їй перший діамант.
Нагадаємо, ТаблоID писав про історію кохання Віктора Франковича та Каті, які зустрілися вперше, коли вона була ще малим дівчам, а закрутили роман, коли народний артист був одружений із іншою.
