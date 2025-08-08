Кейт Хадсон у бікіні та верхом на коні показалася на відпочинку з дочкою і 79-річною мамою Голді Хоун. Фото

46-річна американська актриса Кейт Хадсон поділилася кадрами з сімейного відпочинку в Колорадо, до якого приєдналася її зіркова подружка Дакота Джонсон.

На добірці фото в Instagram знаменитість показалась у компанії своєї 6-річної дочки Роні та мами, відомої актриси, 79-річної Голді Хоун. Компанія насолоджувалася кінною прогулянкою і катанням на велосипедах.

"Перезавантаження душі", — підписала вона публікацію.

Хадсон, яка полюбляє співати, попозувала у коричневому бікіні з гітарою Фото instagram

Усміхнена зірка насолодилася затишним вечором поруч із мамою, Дакотою та донечкою

Актриса позаймалася верховою їздою

І покуштувала напої з Роні, яка, до речі, обожнює їздити з мамою у веселі поїздки

Кейт виглядала впевнено і професійно верхом на коні

Схоже, родина просто не може без активного відпочинку

До речі, на відпустці зібрались усі три покоління: бабуся, мама і дочка. Цікаво, чи захоче Роні також стати акторкою у майбутньому?

Селебріті знайшла зв'язок з природою

Нагадаємо, Роні — єдина спільна дочка Кейт і її нареченого Денні Фуджикави. Також у зірки є 21-річний Райдер Робінсон, який народився у шлюбі з рок-артистом Крісом Робінсоном та 14-річний Бінгем від стосунків з британським співаком Меттом Белламі.

Нещодавно уся родина показувалася на відпочинку в Греції, на якому акторка злилася в цілунку з коханим. А ще Хадсон з обранцем релаксували у басейні й ділилися сімейними митями з дітьми.