Кейт Хадсон у бікіні та верхом на коні показалася на відпочинку з дочкою і 79-річною мамою Голді Хоун. Фото

Карина Тімкова - 8 серпня, 11:45

46-річна американська актриса Кейт Хадсон поділилася кадрами з сімейного відпочинку в Колорадо, до якого приєдналася її зіркова подружка Дакота Джонсон.

На добірці фото в Instagram знаменитість показалась у компанії своєї 6-річної дочки Роні та мами, відомої актриси, 79-річної Голді Хоун. Компанія насолоджувалася кінною прогулянкою і катанням на велосипедах.

"Перезавантаження душі", — підписала вона публікацію.

Кейт Хадсон у бікіні засвітила декольте на відпочинку

Хадсон, яка полюбляє співати, попозувала у коричневому бікіні з гітарою

Фото instagram

Кейт Хадсон показалася з мамою Голді Хоун, дочкою і Дакотою Джонсон
Усміхнена зірка насолодилася затишним вечором поруч із мамою, Дакотою та донечкою
Кейт Хадсон показалася верхом на коні на відпочинку з родиною

Актриса позаймалася верховою їздою

Кейт Хадсон з донечкою насолодилася напоями на відпочинку

І покуштувала напої з Роні, яка, до речі, обожнює їздити з мамою у веселі поїздки

Кейт Хадсон у лосинах попозувала верхом на коні

Кейт виглядала впевнено і професійно верхом на коні

Кейт Хадсон зазнімкувала на велосипеді на сімейному відпочинку

Схоже, родина просто не може без активного відпочинку

Кейт Хадсон з донечкою поїхала відпочивати на природу

До речі, на відпустці зібрались усі три покоління: бабуся, мама і дочка. Цікаво, чи захоче Роні також стати акторкою у майбутньому?

Кейт Хадсон у топі показалася на сімейному відпочинку

Селебріті знайшла зв'язок з природою

Нагадаємо, Роні — єдина спільна дочка Кейт і її нареченого Денні Фуджикави. Також у зірки є 21-річний Райдер Робінсон, який народився у шлюбі з рок-артистом Крісом Робінсоном та 14-річний Бінгем від стосунків з британським співаком Меттом Белламі.

Нещодавно уся родина показувалася на відпочинку в Греції, на якому акторка злилася в цілунку з коханим. А ще Хадсон з обранцем релаксували у басейні й ділилися сімейними митями з дітьми.

Читайте також:

Кейт Хадсон у трусиках і жакеті на голе тіло поміркувала про секс після 40. Фото

Кейт Хадсон у білому купальнику підставила сонцю ласі форми та заселфилася з незвичного ракурсу

Хадсон у жовтій смужці на грудях показала, як минув її день народження з нареченим та дітьми. Фото

діти зірок
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів