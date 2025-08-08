Кейт Хадсон у бікіні та верхом на коні показалася на відпочинку з дочкою і 79-річною мамою Голді Хоун. Фото
46-річна американська актриса Кейт Хадсон поділилася кадрами з сімейного відпочинку в Колорадо, до якого приєдналася її зіркова подружка Дакота Джонсон.
На добірці фото в Instagram знаменитість показалась у компанії своєї 6-річної дочки Роні та мами, відомої актриси, 79-річної Голді Хоун. Компанія насолоджувалася кінною прогулянкою і катанням на велосипедах.
"Перезавантаження душі", — підписала вона публікацію.
Нагадаємо, Роні — єдина спільна дочка Кейт і її нареченого Денні Фуджикави. Також у зірки є 21-річний Райдер Робінсон, який народився у шлюбі з рок-артистом Крісом Робінсоном та 14-річний Бінгем від стосунків з британським співаком Меттом Белламі.
Нещодавно уся родина показувалася на відпочинку в Греції, на якому акторка злилася в цілунку з коханим. А ще Хадсон з обранцем релаксували у басейні й ділилися сімейними митями з дітьми.