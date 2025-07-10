Дівчата у квітах і плісе та елегантні хлопці: княжа родина Монако попозувала для сімейного портрета. Фото

Княгиня Монако Шарлін разом із князем Альбером ІІ відвідала графство Карладес, яке перейшло в управління Монако у 1643 році за рішенням французького короля Людовика XIII.

Компанію подружжю склали їхні нащадки, 10-річні двійнята, Габріела і Жак. Для поїздки Шарлін обрала плісовану мідісукню з принтом та кейпом кольору слонової кістки від австралійського бренду Zimmermann, чорні шкіряні балетки на підборах Gianvito Rossi й окуляри форми "котяче око" Louis Vuitton.

Її донечка показалась у літній світлій сукенці з шифону, на якій були зображені квіти. Син подружжя тим часом позував у білій футболці Tommy Hilfiger та джинсах. Фото з події були опубліковані в Instagram.

Ошатна родина попозувала для портрета в місці, яке є символом визнання суверенітету Монако та його союзу з Францією Фото Éric Mathon / Palais princier

Загальна ціна образу княгині трохи перевищує дві тисячі доларів

Зазначимо, Габріела носить титул графині Карладеса з самого народження. А цього дня вона навіть отримала ключ від міста, який їй вручила пані мер

Князівська сім'я поспілкувалася з місцевими мешканцями

Жителі були раді побачити представників Монако

Мама з дітьми показалась у світлих літніх луках, тим часом представник країни зупинився на синьому костюмі

Наприкінці червня уся родина показувалася на святкуванні Дня Святого Івана. Нещодавно Шарлін також була помічена на зустрічі з дружиною Макрона у квітковій сукні та яскравому червоному аутфіті на Формулі-1. А ще в її гардеробі є елегантне міді з принтом і стильний шовковий комплект.

Не секрет, що княгиня полюбляє купувати дорогі речі. Це підтверджує таємна бухгалтерія сім'ї, яку активно обговорювали в мережі. До речі, ходять чутки, що шлюб Альбера ІІ і його дружини суто протокольний і вони не мешкають разом.