Дівчата у квітах і плісе та елегантні хлопці: княжа родина Монако попозувала для сімейного портрета. Фото

Карина Тімкова - 10 липня, 14:00

Княгиня Монако Шарлін разом із князем Альбером ІІ відвідала графство Карладес, яке перейшло в управління Монако у 1643 році за рішенням французького короля Людовика XIII.

Компанію подружжю склали їхні нащадки, 10-річні двійнята, Габріела і Жак. Для поїздки Шарлін обрала плісовану мідісукню з принтом та кейпом кольору слонової кістки від австралійського бренду Zimmermann, чорні шкіряні балетки на підборах Gianvito Rossi й окуляри форми "котяче око" Louis Vuitton.

Її донечка показалась у літній світлій сукенці з шифону, на якій були зображені квіти. Син подружжя тим часом позував у білій футболці Tommy Hilfiger та джинсах. Фото з події були опубліковані в Instagram.

Княгиня Монако у ніжній сукні попозувала з чоловіком і дітьми

Ошатна родина попозувала для портрета в місці, яке є символом визнання суверенітету Монако та його союзу з Францією

Фото Éric Mathon / Palais princier

Княгиня Монако продемонструвала елегантне вбрання у компанії дочки

Загальна ціна образу княгині трохи перевищує дві тисячі доларів

Княгиня Монако у літній сукні з кейпом підтримала дочку

Зазначимо, Габріела носить титул графині Карладеса з самого народження. А цього дня вона навіть отримала ключ від міста, який їй вручила пані мер

Княгиня Монако у літній сукні з принтом з чоловіком і дітьми на прийомі
Князівська сім'я поспілкувалася з місцевими мешканцями
Княгиня Монако показала дочку і сина в яскравих луках на прийомі

Жителі були раді побачити представників Монако

Княгиня Монако з кейпом показалася з дочкою у квітах на заході

Мама з дітьми показалась у світлих літніх луках, тим часом представник країни зупинився на синьому костюмі

Наприкінці червня уся родина показувалася на святкуванні Дня Святого Івана. Нещодавно Шарлін також була помічена на зустрічі з дружиною Макрона у квітковій сукні та яскравому червоному аутфіті на Формулі-1. А ще в її гардеробі є елегантне міді з принтом і стильний шовковий комплект.

Не секрет, що княгиня полюбляє купувати дорогі речі. Це підтверджує таємна бухгалтерія сім'ї, яку активно обговорювали в мережі. До речі, ходять чутки, що шлюб Альбера ІІ і його дружини суто протокольний і вони не мешкають разом.

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