Дівчата у квітах і плісе та елегантні хлопці: княжа родина Монако попозувала для сімейного портрета. Фото
Княгиня Монако Шарлін разом із князем Альбером ІІ відвідала графство Карладес, яке перейшло в управління Монако у 1643 році за рішенням французького короля Людовика XIII.
Компанію подружжю склали їхні нащадки, 10-річні двійнята, Габріела і Жак. Для поїздки Шарлін обрала плісовану мідісукню з принтом та кейпом кольору слонової кістки від австралійського бренду Zimmermann, чорні шкіряні балетки на підборах Gianvito Rossi й окуляри форми "котяче око" Louis Vuitton.
Її донечка показалась у літній світлій сукенці з шифону, на якій були зображені квіти. Син подружжя тим часом позував у білій футболці Tommy Hilfiger та джинсах. Фото з події були опубліковані в Instagram.
Наприкінці червня уся родина показувалася на святкуванні Дня Святого Івана. Нещодавно Шарлін також була помічена на зустрічі з дружиною Макрона у квітковій сукні та яскравому червоному аутфіті на Формулі-1. А ще в її гардеробі є елегантне міді з принтом і стильний шовковий комплект.
Не секрет, що княгиня полюбляє купувати дорогі речі. Це підтверджує таємна бухгалтерія сім'ї, яку активно обговорювали в мережі. До речі, ходять чутки, що шлюб Альбера ІІ і його дружини суто протокольний і вони не мешкають разом.