Після чуток про стосунки: Кравіц у білизняному міні та Батлер у шкіряних штанах мило попозували на хіднику. Фото

Актриса і режисерка Зої Кравіц та її колега, 34-річний Остін Батлер потішили шанувальників своїм виходом на паризькій прем'єрі майбутнього фільму "Спійманий на крадіжці".

Знаменитості, яких підозрювали у романі ще під час зйомок, продемонстрували неабияку хімію і невимушену поведінку на хіднику. Вони радісно посміхалися та трималися за руки.

Для заходу 36-річна Зої вдягнула мереживну мінісукню кольору шампань Saint Laurent, яка нагадувала пеньюар, і чорні мюлі з відкритим носком. Остін зупинився на шкіряних брюках і коричневій сорочці поверх світлої кофтини.

Парочка мала ефектний вигляд на червоній доріжці Фото Getty Images

Цікаво, який жарт розповів Остін? Фото yelizindunyasi

Колеги по зйомках притулилися один до одного на прем'єрі Фото yelizindunyasi

Кравіц та Батлер під час кожного виходу на хідник зачаровують своєю взаємодією Кадр з відео caughtstealingmovie

Які ж вони милі разом Фото caughtstealingmovie

Днями раніше, коли актори позували на іншій прем'єрі, до них прилетіли бджоли, які неабияк здивували Зої. Але Остін не розгубився і почав відганяти комашок від колеги. Цей кумедний момент зняли на відео.

У стрічці на шанувальників чекає чимало пікантних сцен Кадр з фільму

Нагадаємо, минулої осені актриса розірвала заручини з Ченнінгом Татумом, з яким перебувала у стосунках три роки. А Батлер на початку 2025-го розійшовся з моделлю Каєю Гербер.

Про можливі стосунки пари заговорили, коли вони почали зніматися в інтимних сценах і, на думку інсайдері, навіть мали "іскру". Але після цих чуток Кравіц зловили на побаченні з іншим бойфрендом, тому, ймовірно, вони з Остіном просто колеги.