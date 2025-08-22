Після чуток про стосунки: Кравіц у білизняному міні та Батлер у шкіряних штанах мило попозували на хіднику. Фото

Карина Тімкова - 22 серпня, 16:15

Актриса і режисерка Зої Кравіц та її колега, 34-річний Остін Батлер потішили шанувальників своїм виходом на паризькій прем'єрі майбутнього фільму "Спійманий на крадіжці".

Знаменитості, яких підозрювали у романі ще під час зйомок, продемонстрували неабияку хімію і невимушену поведінку на хіднику. Вони радісно посміхалися та трималися за руки.

Для заходу 36-річна Зої вдягнула мереживну мінісукню кольору шампань Saint Laurent, яка нагадувала пеньюар, і чорні мюлі з відкритим носком. Остін зупинився на шкіряних брюках і коричневій сорочці поверх світлої кофтини.

Зої Кравіц у білизняному міні та Остін Батлер у шкірі попозували на хіднику

Парочка мала ефектний вигляд на червоній доріжці

Фото Getty Images

Зої Кравіц й Остін Батлер зачарували своєю поведінкою на хіднику

Цікаво, який жарт розповів Остін?

Фото yelizindunyasi
Зої Кравіц у пеньюарі й Остін Батлер у шкірі мило попозували на хіднику

Колеги по зйомках притулилися один до одного на прем'єрі

Фото yelizindunyasi
Зої Кравіц та Остін Батлер замилували своєю взаємодією на хіднику

Кравіц та Батлер під час кожного виходу на хідник зачаровують своєю взаємодією

Кадр з відео caughtstealingmovie
Зої Кравіц та Остін Батлер в ошатних луках притулилися один до одного

Які ж вони милі разом

Фото caughtstealingmovie

Днями раніше, коли актори позували на іншій прем'єрі, до них прилетіли бджоли, які неабияк здивували Зої. Але Остін не розгубився і почав відганяти комашок від колеги. Цей кумедний момент зняли на відео.

Зої Кравіц та Остін Батлер у спідньому знялися для фільму

У стрічці на шанувальників чекає чимало пікантних сцен

Кадр з фільму

Нагадаємо, минулої осені актриса розірвала заручини з Ченнінгом Татумом, з яким перебувала у стосунках три роки. А Батлер на початку 2025-го розійшовся з моделлю Каєю Гербер.

Про можливі стосунки пари заговорили, коли вони почали зніматися в інтимних сценах і, на думку інсайдері, навіть мали "іскру". Але після цих чуток Кравіц зловили на побаченні з іншим бойфрендом, тому, ймовірно, вони з Остіном просто колеги.

