Після чуток про стосунки: Кравіц у білизняному міні та Батлер у шкіряних штанах мило попозували на хіднику. Фото
Актриса і режисерка Зої Кравіц та її колега, 34-річний Остін Батлер потішили шанувальників своїм виходом на паризькій прем'єрі майбутнього фільму "Спійманий на крадіжці".
Знаменитості, яких підозрювали у романі ще під час зйомок, продемонстрували неабияку хімію і невимушену поведінку на хіднику. Вони радісно посміхалися та трималися за руки.
Для заходу 36-річна Зої вдягнула мереживну мінісукню кольору шампань Saint Laurent, яка нагадувала пеньюар, і чорні мюлі з відкритим носком. Остін зупинився на шкіряних брюках і коричневій сорочці поверх світлої кофтини.
Днями раніше, коли актори позували на іншій прем'єрі, до них прилетіли бджоли, які неабияк здивували Зої. Але Остін не розгубився і почав відганяти комашок від колеги. Цей кумедний момент зняли на відео.
Нагадаємо, минулої осені актриса розірвала заручини з Ченнінгом Татумом, з яким перебувала у стосунках три роки. А Батлер на початку 2025-го розійшовся з моделлю Каєю Гербер.
Про можливі стосунки пари заговорили, коли вони почали зніматися в інтимних сценах і, на думку інсайдері, навіть мали "іскру". Але після цих чуток Кравіц зловили на побаченні з іншим бойфрендом, тому, ймовірно, вони з Остіном просто колеги.