Після розриву з Татумом: Зої Кравіц закрутила роман з іншим відомим актором — ЗМІ

Після розриву з Ченнінгом Татумом акторка Зої Кравіц, здається, знайшла нове кохання. Її обранцем став 33-річний Остін Батлер, з яким вона познайомилась на зйомках трилера "Спійманий на крадіжці".

За словами інсайдерів, між акторами "помітна іскра", яка виникла ще під час знімального процесу восени 2024 року. Тоді ж їх бачили за поцілунками на майданчику, повідомляє The Sun.

"Остін і Зої проводять час разом останні кілька тижнів. Вони дуже добре ладнають. Їхня хімія відчувається на екрані та за кадром. Остін і Зої тримають свої стосунки в таємниці й поки що не вішають на них ярликів. Вони обидва дуже поважають своїх колишніх партнерів і просто спостерігають за тим, як ідуть справи", — розповіло джерело.

This is too interesting Austin Butler and Zoë Kravitz ‘growing close’ after splitting from famous exes https://t.co/USBlQyDTJD via @MetroUK — BristolTN1967 (@NancyGaryMoore) April 8, 2025

Нагадаємо, 36-річна Кравіц була у стосунках із Ченнінгом Татумом протягом трьох років. Пара навіть планувала весілля, однак несподівано розійшлася минулого жовтня. За словами джерел, їх роз'єднала "несумісність у поглядах", хоча офіційно зірки не коментували причини розриву.

Схожа ситуація і з Батлером. На початку 2025 року стало відомо, що він завершив стосунки з моделлю Каєю Гербер. ЗМІ натякали на різне бачення майбутнього, яке поступово створювало напруження в парі.

До речі, Ченнінг вже не приховує нових стосунків з 25-річною моделлю, а Каю нещодавно помітили на побаченні з ймовірним бойфрендом.

Нагадаємо, Зої не тільки акторка, але й режисерка. Не так давно у пристрасній фотосесії та спокусливих луках вона розповіла про свій перший знятий фільм. Також Кравіц відома своїми гарячими образами й епатажними зйомками.