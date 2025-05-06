Зої Кравіц після поцілунків з відомим актором помітили на побаченні з молодшим на 7 років бойфрендом

Голлівудська акторка і режисерка Зої Кравіц, яка минулого жовтня розійшлася з Ченнінгом Татумом, була помічена на побаченні з новим обранцем.

36-річна знаменитість прогулялася Нью-Йорком у компанії 28-річного актора Ноя Сентінео, відомого за ролями у серіалі "Рекрут" і фільмах з серії "Усім хлопцям". Разом парочка відвідала ресторан у Брукліні, пише Page Six.

Zoe Kravitz is dwarfed by hunky 'beau' Noah Centineo who looks unrecognizable with long hair https://t.co/D4ta3TquZU — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 5, 2025

За словами очевидців, закохані виглядали мило й невимушено під час свого спілкування. До речі, Зої та Ноя вже бачили разом раніше, а чутки про їхні стосунки з'явилися ще у березні. Про свій роман вони офіційно не заявляли.

"Вони просто намагалися злитися з натовпом і влаштувати звичайний обід. Вони виглядали найкрутішою парою на світі", — прокоментувало джерело.

Noah Centineo and Zoe Kravitz April 1st in NY pic.twitter.com/fYNpbdmGh2 — Scarlett (@Noahcentineo247) April 3, 2025

Зазначимо, минулого місяця в мережі завірусилося відео зі зйомок трилера "Спійманий на крадіжці", де Кравіц цілує іншого відомого актора, 33-річного Остіна Батлера.

Нагадаємо, з Татумом актриса зустрічалася протягом трьох років. Їхнє розтавання було неочікуваним для шанувальників. Колишній режисерки теж не стоїть на місці й вже зустрічається з 25-річною моделлю.

Щодо самої Зої, то вона продовжує розвивати свою кар'єру та зніматися для журналів у спокусливих луках. Також зірка частенько епатує фанів на хідниках.