Зої Кравіц після поцілунків з відомим актором помітили на побаченні з молодшим на 7 років бойфрендом
Голлівудська акторка і режисерка Зої Кравіц, яка минулого жовтня розійшлася з Ченнінгом Татумом, була помічена на побаченні з новим обранцем.
36-річна знаменитість прогулялася Нью-Йорком у компанії 28-річного актора Ноя Сентінео, відомого за ролями у серіалі "Рекрут" і фільмах з серії "Усім хлопцям". Разом парочка відвідала ресторан у Брукліні, пише Page Six.
За словами очевидців, закохані виглядали мило й невимушено під час свого спілкування. До речі, Зої та Ноя вже бачили разом раніше, а чутки про їхні стосунки з'явилися ще у березні. Про свій роман вони офіційно не заявляли.
"Вони просто намагалися злитися з натовпом і влаштувати звичайний обід. Вони виглядали найкрутішою парою на світі", — прокоментувало джерело.
Зазначимо, минулого місяця в мережі завірусилося відео зі зйомок трилера "Спійманий на крадіжці", де Кравіц цілує іншого відомого актора, 33-річного Остіна Батлера.
Нагадаємо, з Татумом актриса зустрічалася протягом трьох років. Їхнє розтавання було неочікуваним для шанувальників. Колишній режисерки теж не стоїть на місці й вже зустрічається з 25-річною моделлю.
Щодо самої Зої, то вона продовжує розвивати свою кар'єру та зніматися для журналів у спокусливих луках. Також зірка частенько епатує фанів на хідниках.