"Бігав без підгузків і пив кока-колу": Мадонна привітала прийомного сина з 20-річчям і згадала його маленьким. Фото

Карина Тімкова - 25 вересня, 11:45

Американська співачка Мадонна привітала свого прийомного сина Девіда Банду з днем народження. Йому виповнилося 20 років.

В Instagram 67-річна знаменитість не тільки похвалилася дорослим спадкоємцем, але й згадала часи, коли він був зовсім маленьким. Вона також додала ефектні знімки з їхнього спільного виступу.

"З днем ​​народження, Девіде! Немає нічого неможливого для тебе. Я зрозуміла, що тобі судилося досягти величі, того ж моменту, як зустріла тебе. Ти бігав без підгузків і пив кока-колу з дитячої пляшечки. Гангстер", — написала мама іменинника.

У серпні своє 25-річчя святкував старший син співачки, Рокко, якого вона теж ніжно привітала. Також у попдіви є 28-річна дочка Лола від фітнес-тренера Карлоса Леона і ще троє прийомних дітей: 19-річна Мерсі та 12-річні Стелла й Естер.

До речі, Девід вже не перший рік живе самостійно та забезпечує себе, займаючися музичкою. Мадонна час від часу постить веселі фото з сином і тішиться його успіхами. А не так давно вона відзначила своє 67-річчя у компанії дітей і бойфренда.

