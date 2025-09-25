"Бігав без підгузків і пив кока-колу": Мадонна привітала прийомного сина з 20-річчям і згадала його маленьким. Фото

Американська співачка Мадонна привітала свого прийомного сина Девіда Банду з днем народження. Йому виповнилося 20 років.

В Instagram 67-річна знаменитість не тільки похвалилася дорослим спадкоємцем, але й згадала часи, коли він був зовсім маленьким. Вона також додала ефектні знімки з їхнього спільного виступу.

"З днем ​​народження, Девіде! Немає нічого неможливого для тебе. Я зрозуміла, що тобі судилося досягти величі, того ж моменту, як зустріла тебе. Ти бігав без підгузків і пив кока-колу з дитячої пляшечки. Гангстер", — написала мама іменинника.

Артистка помилувалася синочком Фото instagram

Хлопчик вмів розсмішити компанію

Девід з дитинства любив позувати перед камерою

З матусею скучно в поїздках не буває

Схоже, іменинник дуже любить люксові бренди та різноманітні аксесуари

Як відомо, свого сина Мадонна всиновила у 2006-му, перебуваючи у шлюбі з режисером Гаєм Річі

Девід не раз приєднувався до зірки під час її музичного туру

Які теплі обійми

Зараз іменинник вже зовсім дорослий

Епатажності Девід повчився у зіркової мами

Виконавиця частенько ділиться сімейним контентом

У серпні своє 25-річчя святкував старший син співачки, Рокко, якого вона теж ніжно привітала. Також у попдіви є 28-річна дочка Лола від фітнес-тренера Карлоса Леона і ще троє прийомних дітей: 19-річна Мерсі та 12-річні Стелла й Естер.

До речі, Девід вже не перший рік живе самостійно та забезпечує себе, займаючися музичкою. Мадонна час від часу постить веселі фото з сином і тішиться його успіхами. А не так давно вона відзначила своє 67-річчя у компанії дітей і бойфренда.