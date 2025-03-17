Марта Адамчук у стильному total black зі шлейфом прилягла на піаніно для чуттєвих знімків
Співачка і акторка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук влаштувала чуттєву фотосесію у київській студії.
У своєму Instagram вона показала результати зйомки у чорно-білому та кольоровому форматах. Перед об'єктивом 38-річна зірка сиділа на піаніно й позувала на тлі червоного фону.
Марта вдягнулася у чорне вбрання, що складалося зі штанів і топу зі шлейфом.
До речі, Адамчук теж займається фотографуванням. Якось вона організовувала фотосесію для музикантки Віри Кекелії.
Нещодавно стильними чорними луками також потішили Кайлі Дженнер, Кіра Найтлі, королева Летісія і Дева Кассель.
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