Марта Адамчук у стильному total black зі шлейфом прилягла на піаніно для чуттєвих знімків

Співачка і акторка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук влаштувала чуттєву фотосесію у київській студії.

У своєму Instagram вона показала результати зйомки у чорно-білому та кольоровому форматах. Перед об'єктивом 38-річна зірка сиділа на піаніно й позувала на тлі червоного фону.

Марта вдягнулася у чорне вбрання, що складалося зі штанів і топу зі шлейфом.

Артистка мрійливо сфотографувалася на білому фоні Усі фото mariam.levitska

Реклама:

Також вона попозувала серед мінімалістичного інтер'єру

Задля красивого кадру можна і на піаніно полежати

Аутфіт оголював плечі зірки

Марта також вдягнула босоніжки на платформі

Адамчук ефектно попозувала на музичному інструменті

"Як гарно", — прокоментувала співачка свої фото

Чорно-білі зйомки стали все більш популярними серед знаменитостей

До речі, Адамчук теж займається фотографуванням. Якось вона організовувала фотосесію для музикантки Віри Кекелії.

Нещодавно стильними чорними луками також потішили Кайлі Дженнер, Кіра Найтлі, королева Летісія і Дева Кассель.