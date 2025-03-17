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Марта Адамчук у стильному total black зі шлейфом прилягла на піаніно для чуттєвих знімків

Карина Тімкова - 17 березня, 13:30

Співачка і акторка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук влаштувала чуттєву фотосесію у київській студії.

У своєму Instagram вона показала результати зйомки у чорно-білому та кольоровому форматах. Перед об'єктивом 38-річна зірка сиділа на піаніно й позувала на тлі червоного фону.

Марта вдягнулася у чорне вбрання, що складалося зі штанів і топу зі шлейфом.

Марта Адамчук посиділа на піаніно

Артистка мрійливо сфотографувалася на білому фоні

Усі фото mariam.levitska

Марта Адамчук знялася з голими плечима

Також вона попозувала серед мінімалістичного інтер'єру

Марта Адамчук ефектно попозувала на піаніно

Задля красивого кадру можна і на піаніно полежати

Марта Адамчук у стильному луці попозувала на піаніно

Аутфіт оголював плечі зірки

Марта Адамчук в елегантному луці показалася пред камерою

Марта також вдягнула босоніжки на платформі

Марта Адамчук показала свої чуттєві кадри

Адамчук ефектно попозувала на музичному інструменті

Марта Адамчук з посмішкою знялася у фотосесії

"Як гарно", — прокоментувала співачка свої фото

Марта Адамчук попозувала у штанах і топі

Чорно-білі зйомки стали все більш популярними серед знаменитостей

До речі, Адамчук теж займається фотографуванням. Якось вона організовувала фотосесію для музикантки Віри Кекелії.

Нещодавно стильними чорними луками також потішили Кайлі Дженнер, Кіра Найтлі, королева Летісія і Дева Кассель.

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