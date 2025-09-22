"Сміюся разом з вами": Мішина показала, чим закінчилася невдала стрижка її 13-річного сина. Фото

Ксенія Мішина насмішила реакцією на нову стрижку сина Фото instagram

Акторка Ксенія Мішина показала шанувальникам, як "врятувала" зачіску свого 13-річного сина Платона після того, як він вирішив самостійно підстригти своє волосся, а результат вийшов доволі неочікуваним.

В Instagram 36-річна знаменитість опублікувала кадри, на яких її первісток показався з поголеним коротким волоссям. І все після того, як він тривалий час ходив з довгим.

"Дякую вам за реакцію на нову зачіску Платона, я сміюся разом з вами. Я просто ржу з цієї ночі й не можу зупинитися. Це просто кіно", — розповіла вона фанам.

Спершу хлопчик зніяковів показувати нову зачіску Кадр з instagram

Тепер Платон ходитиме без довгих пасом

Цікава, чи подобається йому?

Як розповідала Ксенія, вона давно просила свого спадкоємця сходити на стрижку, але він всіляко відмовлявся. До тих пір, як зробив це сам...

Хлопчик виглядає стильно, правда?

Після невдалої стрижки йому довелося поголити голову

"Висновок дня: скільки б я не боролася з зачіскою сина, коли я відпустила цю ситуацію, вона сама собою вирішилася. І мій син у якийсь свій спосіб усе одно підстригся. Тому грайте в це життя і дозвольте дітям проживати його максимально безтурботно, з пригодами та радістю.

Нехай у їхній пам'яті залишаються лише світлі спогади про дитинство, сім'ю та тепло, куди завжди хочеться повертатися. Тут народжуються довіра, любов і взаєморозуміння. І беріть приклад зі своїх дітей. Вчіться так само легко і цікаво грати в життя", — написала кінозірка.

Акторка також поміркувала про важливість дозволяти дітям жити безтурботно

До речі, Ксенія доволі часто постить кумедні ролики зі своїм сином та активно підтримує його хобі — він займається картингом. А ще зіркова матуся хвалилася нагородами Платона і розповідала про його виховання.

Як відомо, батько хлопчика не бере участі в його житті, а Мішина не раз зізнавалася, що її аж ніяк не лякає "статус" мами-одиначки.