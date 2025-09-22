"Сміюся разом з вами": Мішина показала, чим закінчилася невдала стрижка її 13-річного сина. Фото
Акторка Ксенія Мішина показала шанувальникам, як "врятувала" зачіску свого 13-річного сина Платона після того, як він вирішив самостійно підстригти своє волосся, а результат вийшов доволі неочікуваним.
В Instagram 36-річна знаменитість опублікувала кадри, на яких її первісток показався з поголеним коротким волоссям. І все після того, як він тривалий час ходив з довгим.
"Дякую вам за реакцію на нову зачіску Платона, я сміюся разом з вами. Я просто ржу з цієї ночі й не можу зупинитися. Це просто кіно", — розповіла вона фанам.
"Висновок дня: скільки б я не боролася з зачіскою сина, коли я відпустила цю ситуацію, вона сама собою вирішилася. І мій син у якийсь свій спосіб усе одно підстригся. Тому грайте в це життя і дозвольте дітям проживати його максимально безтурботно, з пригодами та радістю.
Нехай у їхній пам'яті залишаються лише світлі спогади про дитинство, сім'ю та тепло, куди завжди хочеться повертатися. Тут народжуються довіра, любов і взаєморозуміння. І беріть приклад зі своїх дітей. Вчіться так само легко і цікаво грати в життя", — написала кінозірка.
До речі, Ксенія доволі часто постить кумедні ролики зі своїм сином та активно підтримує його хобі — він займається картингом. А ще зіркова матуся хвалилася нагородами Платона і розповідала про його виховання.
Як відомо, батько хлопчика не бере участі в його житті, а Мішина не раз зізнавалася, що її аж ніяк не лякає "статус" мами-одиначки.