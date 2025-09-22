"Сміюся разом з вами": Мішина показала, чим закінчилася невдала стрижка її 13-річного сина. Фото

Карина Тімкова - 22 вересня, 15:45
Ксенія Мішина здивувала новою зачіскою сина

Ксенія Мішина насмішила реакцією на нову стрижку сина

Акторка Ксенія Мішина показала шанувальникам, як "врятувала" зачіску свого 13-річного сина Платона після того, як він вирішив самостійно підстригти своє волосся, а результат вийшов доволі неочікуваним.

В Instagram 36-річна знаменитість опублікувала кадри, на яких її первісток показався з поголеним коротким волоссям. І все після того, як він тривалий час ходив з довгим.

"Дякую вам за реакцію на нову зачіску Платона, я сміюся разом з вами. Я просто ржу з цієї ночі й не можу зупинитися. Це просто кіно", — розповіла вона фанам.


Спершу хлопчик зніяковів показувати нову зачіску

Спершу хлопчик зніяковів показувати нову зачіску

Тепер Платон ходитиме без довгих пасом

Тепер Платон ходитиме без довгих пасом

Ксенія Мішина здивувала новою стрижкою 13-річного сина

Цікава, чи подобається йому?

Ксенія Мішина насмішила реакцією на нову зачіску сина

Як розповідала Ксенія, вона давно просила свого спадкоємця сходити на стрижку, але він всіляко відмовлявся. До тих пір, як зробив це сам...

Хлопчик виглядає стильно, правда?

Хлопчик виглядає стильно, правда?

Ксенія Мішина насмішила мережу зачіскою сина після невдалої стрижки

Після невдалої стрижки йому довелося поголити голову

"Висновок дня: скільки б я не боролася з зачіскою сина, коли я відпустила цю ситуацію, вона сама собою вирішилася. І мій син у якийсь свій спосіб усе одно підстригся. Тому грайте в це життя і дозвольте дітям проживати його максимально безтурботно, з пригодами та радістю.

Нехай у їхній пам'яті залишаються лише світлі спогади про дитинство, сім'ю та тепло, куди завжди хочеться повертатися. Тут народжуються довіра, любов і взаєморозуміння. І беріть приклад зі своїх дітей. Вчіться так само легко і цікаво грати в життя", — написала кінозірка.

Ксенія Мішина поміркувала про виховання дітей

Акторка також поміркувала про важливість дозволяти дітям жити безтурботно

До речі, Ксенія доволі часто постить кумедні ролики зі своїм сином та активно підтримує його хобі — він займається картингом. А ще зіркова матуся хвалилася нагородами Платона і розповідала про його виховання.

Як відомо, батько хлопчика не бере участі в його житті, а Мішина не раз зізнавалася, що її аж ніяк не лякає "статус" мами-одиначки.

