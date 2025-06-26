Сімейка Бекхемів: Круз із дівчиною підтримав маму на її заході, а Бруклін тим часом привітав тестя. Фото

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем влаштувала світську вечірку в Лондоні на честь виходу нової колекції ювелірних прикрас від Isabela Rangel Grutman.

Підтримати зіркову маму на тлі сімейного конфлікту прийшов її молодший син, 20-річний Круз у компанії 29-річної коханої, співачки Джекі Апостел. Фото з події були опубліковані в Instagram.

Для заходу Вікі вбралась в ошатний чорний лук, що складався з прозорої спідниці, шовкового топу з глибоким декольте та оверсайз блейзера з фактурними плечима. Її нащадок і його обраниця зупинилися на більш кежуальних луках з деніму.

Круз з коханою підтримав маму на її заході Фото instagram

Нагадаємо, старший син подружжя 26-річний Бруклін і його дружина, 30-річна акторка і спадкоємиця мільйонного статку Нікола Пельтц останніми місяцями перестали відвідувати сімейні заходи. У мережі припускали, що хлопець посварився зі своїм 22-річним братом Ромео через дівчину. Але пізніше інсайдери розкрили, що Девід із Вікторією недолюблюють обраницю старшого сина і вважають, що вона його контролює.

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На фоні родинних непорозумінь Бруклін продовжує ігнорувати заходи своїх батьків. Натомість він проводить більше часу з сім'єю дружини. Напередодні батько Ніколи, американський мільярдер, бізнесмен та інвестор Нельсон Пельтц святкував своє 83-річчя. Первісток футболіста показав фото з тестем і звернувся до нього:

"З днем народження, Нельсон. Ми тебе любимо".

Бруклін привітав батька дружини, хоча 50-річчя свого тата вирішив пропустити Фото instagram

Днями стало відомо, що син зіркового подружжя разом з коханою купили розкішний маєток в США, де і вирішили осісти. ТаблоID також детально розповів про інші причини сімейного конфлікту.

Поки усі обговорюють стосунки старших братів Круза, він виглядає щасливим з Джекі та ходить з нею на романтичні побачення. Про його стосунки зі старшою на 9 років коханою стало відомо рік тому. А недавно родина вітала юнака з його днем народження.