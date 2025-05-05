Жакет, боді та Cartier: наречена Роналду вигуляла пікантний лук у нічному Нью-Йорку

Наречена капітана саудівського клубу "Ан-Наср" і збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес захопила своїм виглядом на вулицях Нью-Йорку.

31-річна обраниця спортсмена стала зіркою рекламної кампанії нової косметики бренду Charlotte Tilbury. З цієї нагоди вона прибула до Америки, щоб відвідати модну вечірку.

У своєму Instagram знаменитість продемонструвала спокусливий образ, що складався з бежевого жакета Hermes, сумочки того ж бренду, колготок і чорного боді від Skims.

Такий лук оголював ноги Джорджини, роблячи її вигляд дуже спокусливим Фото Instagram

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На заході, що присвячений запуску нової колекції, Родрігес позувала у темно-синьому обтислому луці

Модель любить показувати свої апетитні форми

Аутфіт для прогулянки нічним Нью-Йорком був доповнений окулярами Chanel і дорогоцінним годинником Cartier

Родрігес відома своєю любов'ю до спокусливих луків та модних появ на івентах. Нещодавно вона пікантно позувала в лосинах і танцювала сальсу з тренером. Також модель активно займається спортом.

Традиційне фото з дітками

Нагадаємо, зіркова пара, яка разом з 2016 року, але поки не одружена, виховує п'ять дітей: 14-річного Кріштіану-молодшого і 7,5-річних Матео і Еву, народжених сурогатною мамою. У футболіста і Джорджини також є спільні нащадки: 7,5-річна Алана й 3-річна Белла, яка мала народитися з братиком, але він загинув. А нещодавно вся родина відпочивала на засніженому курорті у Франції.