"Як це красиво": Мозгова похизувалася художнім талантом 10-річної дочки. Фото

Олена Мозгова потішилася картиною, яку намалювала її 10-річна донька Фото Instagram

51-річна продюсерка Олена Мозгова поділилася художнім витвором, який намалювала її 10-річна дочка Соломія.

У своєму Instagram горда мама розповіла, що запропонувала дочці зобразити квіти на полотні. Результат її приємно вразив.

"Попросила Солю, щоб намалювала мені троянди. Боже, як це красиво", — написала Олена.

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Соломія похизувалася своїм талантом Фото Instagram

Не так давно вона з Соломією показувалась у Карпатах, а ще молодша дитина знаменитості змінювала свій імідж. Багатодітна мама також не забувала ніжно вітати дочку з днем народження.

Нагадаємо, батьком дівчинки є чоловік продюсерки, співак Девід Аксельрод. Нещодавно Олена розповідала, де зараз знаходиться її коханий і чому він не з'являється на публіці.

Як відомо, від попередніх стосунків у Мозгової є ще дві доньки: 31-річна Зоя та 27-річна Євгенія, які живуть за кордоном.