"Як це красиво": Мозгова похизувалася художнім талантом 10-річної дочки. Фото
51-річна продюсерка Олена Мозгова поділилася художнім витвором, який намалювала її 10-річна дочка Соломія.
У своєму Instagram горда мама розповіла, що запропонувала дочці зобразити квіти на полотні. Результат її приємно вразив.
"Попросила Солю, щоб намалювала мені троянди. Боже, як це красиво", — написала Олена.
Не так давно вона з Соломією показувалась у Карпатах, а ще молодша дитина знаменитості змінювала свій імідж. Багатодітна мама також не забувала ніжно вітати дочку з днем народження.
Нагадаємо, батьком дівчинки є чоловік продюсерки, співак Девід Аксельрод. Нещодавно Олена розповідала, де зараз знаходиться її коханий і чому він не з'являється на публіці.
Як відомо, від попередніх стосунків у Мозгової є ще дві доньки: 31-річна Зоя та 27-річна Євгенія, які живуть за кордоном.