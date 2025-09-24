Не фанатизм, а повага: онука Ротару розповіла своє харчування та показала фото страв, які їсть

Карина Тімкова - 24 вересня, 16:45
Фото instagram

Онука співачки Софії Ротару, Софія Євдокименко поділилася раціоном свого харчування, який допомагає їй підтримувати струнку фігуру.

У Telegram 24-річна дівчина показала страви, якими нещодавно поласувала та назвала правила в їжі, яким постійно слідує.

"Турбота про себе починається не з фанатизму, а з поваги. Не до чужих правил, а до власного тіла. Постійність та задоволення від процесу", — розповіла вона.


Варіант солодкого сніданку від Євдокименко

Фото Telegram/sofiaeve

Соня пояснила, що в пріоритеті у неї контрольовані порції та прості й цілісні продукти. Також вона намагається не пити зайвих калорій, уникаючи соків і смузі, які насправді не є корисними.

Дівчина двічі показала тости з авокадо та яйцем, схоже — це її фаворит
"Головна трапеза дня — обід. Якщо сніданок був ситним, то в середині дня обмежуюсь чимось легким або лише горнятком матчі на молоці без лактози", — поділилася 

Також онука співачки щодня слідкує за фізичною активністю та обирає ту, яка "дарує їй радість". Найчастіше це — прогулянка, теніс, тренування і танці. А ще Євдокименко приймає ферменти для підтримки травлення.

Чорна ікра може похвалитися чималою кількістю білка

Дівчина також зізналась у любові до фастфуду:

"А ось мій не-guilty pleasure бургер. Справжній smashed, з сиром, карамелізованою цибулею… Ммм. Але замість булочки хрумкий лист салату", — зізналася Євдокименко.

А в японському ресторані Софія замовляла сиру рибку

Онука артистки поділилася своїми прикладами ситного обіду чи вечері

"У здоровому тілі", — підписала вона свій допис

Єдина донька Павла та Марини Зібрових також розповіла своє харчування, яке допомогло їй схуднути. А Дантес скинув 10 кілограмів за допомогою правильного раціону та споту. Також про зміну у харчуванні розповідала переможниця "Холостяка" Лозовицька, а ось Аніта Луценко назвала "хелсі" продукти, в яких насправді багато калорій.

До речі, щодо Софії, то своїми стрункими формами вона любить хизуватись у спокусливих топах та обтислих спідницях з голим животом.

