Не фанатизм, а повага: онука Ротару розповіла своє харчування та показала фото страв, які їсть

Онука Ротару розповіла про своє харчування для стрункого тіла Фото instagram

Онука співачки Софії Ротару, Софія Євдокименко поділилася раціоном свого харчування, який допомагає їй підтримувати струнку фігуру.

У Telegram 24-річна дівчина показала страви, якими нещодавно поласувала та назвала правила в їжі, яким постійно слідує.

"Турбота про себе починається не з фанатизму, а з поваги. Не до чужих правил, а до власного тіла. Постійність та задоволення від процесу", — розповіла вона.

Варіант солодкого сніданку від Євдокименко Фото Telegram/sofiaeve

Соня пояснила, що в пріоритеті у неї контрольовані порції та прості й цілісні продукти. Також вона намагається не пити зайвих калорій, уникаючи соків і смузі, які насправді не є корисними.

Дівчина двічі показала тости з авокадо та яйцем, схоже — це її фаворит

"Головна трапеза дня — обід. Якщо сніданок був ситним, то в середині дня обмежуюсь чимось легким або лише горнятком матчі на молоці без лактози", — поділилася

Також онука співачки щодня слідкує за фізичною активністю та обирає ту, яка "дарує їй радість". Найчастіше це — прогулянка, теніс, тренування і танці. А ще Євдокименко приймає ферменти для підтримки травлення.

Чорна ікра може похвалитися чималою кількістю білка

Дівчина також зізналась у любові до фастфуду:

"А ось мій не-guilty pleasure — бургер. Справжній smashed, з сиром, карамелізованою цибулею… Ммм. Але замість булочки хрумкий лист салату", — зізналася Євдокименко.

А в японському ресторані Софія замовляла сиру рибку

Онука артистки поділилася своїми прикладами ситного обіду чи вечері

"У здоровому тілі", — підписала вона свій допис

Єдина донька Павла та Марини Зібрових також розповіла своє харчування, яке допомогло їй схуднути. А Дантес скинув 10 кілограмів за допомогою правильного раціону та споту. Також про зміну у харчуванні розповідала переможниця "Холостяка" Лозовицька, а ось Аніта Луценко назвала "хелсі" продукти, в яких насправді багато калорій.

До речі, щодо Софії, то своїми стрункими формами вона любить хизуватись у спокусливих топах та обтислих спідницях з голим животом.