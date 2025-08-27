Саша Бо мило привітала сина з 7-річчям та здивувала подарунком для нього. Фото

Карина Тімкова - 27 серпня, 16:10

30-річна блогерка Саша Бо (справжнє ім'я Олександра Тарнавська) привітала свого молодшого сина Євгена з днем народження. Йому виповнилося 7 років.

І хоча родина зараз знаходиться на відпочинку в Буковелі, свято для хлопчика ніхто не скасовував. Зранку його розбудили кульками, а вже вдень він задув свічки та отримав омріяний подарунок — гіроскутер.

"Іменинник", — підписала вона допис.

Саша Бо привітала синочка з 7-річчям подарунком

Матуся знає, що про безпеку забувати не можна

Кадр з instagram

Саша Бо замилувала реакцією сина на його подарунок на 7-річчя

Хлопчина був у захваті від свого свята

Саша Бо показала, як її син катається на гіроскутері в готелі

І одразу почав тестувати новий транспорт

Саша Бо покаталася на гіроскутері сина в Буковелі

Саша теж оцінила подаруночок

Саша Бо помилувалася сином на гіроскутері на його 7-річчі

Женя насолодився катанням на гіроскутері

Саша Бо показала, як її син задував свічки на своєму 7-річчі

Тортик зі свічками імениннику виніс його старший братик Данило, а потім уся родина заспівала йому "Happy Birthday to you"

Саша Бо замилувала тортом і подарунком на 7-річчя сина

Блогерка створює щасливі спогади для своїх дітей

Саша Бо подарувала сину кульки та гіроскутер на його 7-річчя

Готельний номер прикрасили тематичними кульками і великою цифрою "7"

Саша Бо наробила святкових фото свого сина на його 7-річчі

Схоже, Євген згадав, що скоро потрібно повертатися до школи

Нагадаємо, батьком хлопців є ексчоловік Саші, блогер Ігор Пустовіт. А Від свого другого чоловіка, стоматолога Платона Тарнавского вона народила донечку Віру, якій зараз півтора року.

Зіркова матуся любить робити милі зйомки своїй доці та розважатись у компанії синів. А нещодавно родина у вишитих луках показалася на шкільному святі.

