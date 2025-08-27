Саша Бо мило привітала сина з 7-річчям та здивувала подарунком для нього. Фото

30-річна блогерка Саша Бо (справжнє ім'я Олександра Тарнавська) привітала свого молодшого сина Євгена з днем народження. Йому виповнилося 7 років.

І хоча родина зараз знаходиться на відпочинку в Буковелі, свято для хлопчика ніхто не скасовував. Зранку його розбудили кульками, а вже вдень він задув свічки та отримав омріяний подарунок — гіроскутер.

"Іменинник", — підписала вона допис.

Тортик зі свічками імениннику виніс його старший братик Данило, а потім уся родина заспівала йому "Happy Birthday to you"

Нагадаємо, батьком хлопців є ексчоловік Саші, блогер Ігор Пустовіт. А Від свого другого чоловіка, стоматолога Платона Тарнавского вона народила донечку Віру, якій зараз півтора року.

Зіркова матуся любить робити милі зйомки своїй доці та розважатись у компанії синів. А нещодавно родина у вишитих луках показалася на шкільному святі.