Серена Вільямс в атласному боді з мереживом похвалилася формами після схуднення. Фото
Американська тенісистка Серена Вільямс, яка нещодавно зізналася, що схудла за допомогою препаратів, потішила фанатів пікантним контентом.
В Instagram 43-річна знаменитість постала на терасі у блакитному атласному боді з декольте і мереживними деталями. Зверху вона накинула халатик такого ж матеріалу.
Зазначимо, в профілі спортсменки є чимало спокусливих фото. Недавно вона у сексі сукні з розрізами позувала на заході та в образі справжньої Барбі хвалилася жіночними вигинами. А ще Вільямс хизувалася схудненням у міні та в шортиках показувала свої екстремальні процедури.
Як відомо, Серена є мамою двох донечок: 7-річної Олімпії та 2-річної Адіри, яких народила від свого чоловіка, засновника Reddit Алексіса Оганяна. До речі, зі своїми дітьми зірка нещодавно їздила в дівчачу подорож.