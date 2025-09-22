Серена Вільямс в атласному боді з мереживом похвалилася формами після схуднення. Фото

Карина Тімкова - 22 вересня, 16:45

Американська тенісистка Серена Вільямс, яка нещодавно зізналася, що схудла за допомогою препаратів, потішила фанатів пікантним контентом.

В Instagram 43-річна знаменитість постала на терасі у блакитному атласному боді з декольте і мереживними деталями. Зверху вона накинула халатик такого ж матеріалу.

Серена Вільямс у блакитному міні засвітила фігурку на терасі
Спортсменка похвалилася ефектними кучерями
Фото instagram
Серена Вільямс у ромпері з мереживом ефектно попозувала для фото

Серена посвітила стегнами у коротенькому луці


Серена Вільямс у блакитному міні показала фігуру

Зірка в елегантній піжамці продемонструвала свої спокусливі вигини

Серена Вільямс у міні показала схудлі форми на фото з тераси

Вільямс похизувалася схудлим тілом просто неба

Серена Вільямс похвалилася фігурою у короткому луці

Тенісиста у ніжному атласі зазнімкувала талію і стегна

Зазначимо, в профілі спортсменки є чимало спокусливих фото. Недавно вона у сексі сукні з розрізами позувала на заході та в образі справжньої Барбі хвалилася жіночними вигинами. А ще Вільямс хизувалася схудненням у міні та в шортиках показувала свої екстремальні процедури.

Як відомо, Серена є мамою двох донечок: 7-річної Олімпії та 2-річної Адіри, яких народила від свого чоловіка, засновника Reddit Алексіса Оганяна. До речі, зі своїми дітьми зірка нещодавно їздила в дівчачу подорож.

Читайте також:

Серена Вільямс у хижому купальнику попозувала на тлі океану з 1,5-річною донею. Фото

Мов три квіточки: Серена Вільямс та її доні приміряли однакові ніжні весняні луки. Фото

43-річна Серена Вільямс посвітила рельєфним пресом у спортзалі

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів