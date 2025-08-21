"Юнак пішов на побачення": Танчинець замилував фото 7-річного сина з трояндами і шоколадкою
Лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець потішив кадрами, на яких його 7-річний син Лук'ян йде на побачення.
У своєму Instagram знаменитість опублікував фото, на яких хлопчик тримає букет рожево-жовтих троянд і, скоріше за все, готується відправитися на прогулянку з обраницею.
"Юнак пішов на побачення", — написав гордий батько.
Нещодавно зірковий батько мило вітав свого єдиного сина з днем народження і показував, як Лук'ян знайомиться з новим членом родини. Нагадаємо, у Танчинця також є 17-річна донечка Анастасія.
Мамою дітей є колишня дружина співака, Анна, яка разом з ними перебралася до Японії після початку повномасштабної війни. Але спадкоємці артиста інколи приїжджають додому, щоб провести з ним час.
До речі, нині Сергій зустрічається з піарницею Юліаною Корецькою, про стосунки з якою любить розповідати у мережі. А цього літа парочка оголосила про свої заручини.