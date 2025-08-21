"Юнак пішов на побачення": Танчинець замилував фото 7-річного сина з трояндами і шоколадкою

Карина Тімкова - 21 серпня, 14:00

Лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець потішив кадрами, на яких його 7-річний син Лук'ян йде на побачення.

У своєму Instagram знаменитість опублікував фото, на яких хлопчик тримає букет рожево-жовтих троянд і, скоріше за все, готується відправитися на прогулянку з обраницею.

"Юнак пішов на побачення", — написав гордий батько.

Сергій Танчинець похвалився сином з букетом квітів, який іде на побачення

Сергій помилувався синочком, який так швидко росте

Фото instagram

Син Сергія Танчинця з квітами показався на побаченні

Для побачення Лук'ян вдягнув джинси на червону футболку. Цікаво, він сам обирав стильний лук на день, чи попросив допомоги у тата?

Сергій Танчинець замилував фото свого сина на побаченні

Окрім квітів, хлопчик також підготував шоколадку. Напевно, його подруга була дуже щасливою

Нещодавно зірковий батько мило вітав свого єдиного сина з днем народження і показував, як Лук'ян знайомиться з новим членом родини. Нагадаємо, у Танчинця також є 17-річна донечка Анастасія.

Мамою дітей є колишня дружина співака, Анна, яка разом з ними перебралася до Японії після початку повномасштабної війни. Але спадкоємці артиста інколи приїжджають додому, щоб провести з ним час.

До речі, нині Сергій зустрічається з піарницею Юліаною Корецькою, про стосунки з якою любить розповідати у мережі. А цього літа парочка оголосила про свої заручини.

