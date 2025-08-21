"Юнак пішов на побачення": Танчинець замилував фото 7-річного сина з трояндами і шоколадкою

Лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець потішив кадрами, на яких його 7-річний син Лук'ян йде на побачення.

У своєму Instagram знаменитість опублікував фото, на яких хлопчик тримає букет рожево-жовтих троянд і, скоріше за все, готується відправитися на прогулянку з обраницею.

"Юнак пішов на побачення", — написав гордий батько.

Сергій помилувався синочком, який так швидко росте Фото instagram

Для побачення Лук'ян вдягнув джинси на червону футболку. Цікаво, він сам обирав стильний лук на день, чи попросив допомоги у тата?

Окрім квітів, хлопчик також підготував шоколадку. Напевно, його подруга була дуже щасливою

Нещодавно зірковий батько мило вітав свого єдиного сина з днем народження і показував, як Лук'ян знайомиться з новим членом родини. Нагадаємо, у Танчинця також є 17-річна донечка Анастасія.

Мамою дітей є колишня дружина співака, Анна, яка разом з ними перебралася до Японії після початку повномасштабної війни. Але спадкоємці артиста інколи приїжджають додому, щоб провести з ним час.

До речі, нині Сергій зустрічається з піарницею Юліаною Корецькою, про стосунки з якою любить розповідати у мережі. А цього літа парочка оголосила про свої заручини.