Трансгендерна дочка Наомі Воттс і Лієва Шрайбера знялася в яскравому інтер'єрі та стильних луках. Фото

Карина Тімкова - 12 червня, 13:15

16-річна Кай Шрайбер, донька голлівудських зірок Наомі Воттс і Лієва Шрайбера, стала головою героїнею нового випуску журналу Interview.

У рамках фотосесії дівчина вдягалась у ніжні спідниці, обтислу сукню та яскраві топи. Інші її образи були доповнені рюшами, мереживними рукавичками, білими колготками й підборами.

Юна модель професійно позувала на стільці, біля магазинчиків на вулиці й навіть у під'їзді. Зіркова мама похвалилася результатами зйомки своєї дитини в Instagram і написала, що пишається нею.

Трансгендерна дочка Воттс і Шрайбера у спідниці попозувала на стільці

Неукладене волосся вписувалося в естетику образу

Фото dara._

Дочка Воттс і Шрайбера показала форми в обтислій сукні

Дочка акторів продемонструвала фігуру

Трансгендерна дочка Воттс і Шрайбера посиділа у сукні з рюшами

Як відомо, Кай народилася хлопчиком, але вже декілька років ідентифікує себе як дівчину

Трансгендерна дочка Шрайбера у міні посвітила ногами на вулиці

Молодій зірці полюбилися коротенькі сукні

Трансгендерна дочка Воттс і Шрайбера ефектно знялася для глянцю
Для зйомки вона також вдягнула светр і спідницю від Saint Laurent
Трансгендерна дочка Воттс і Шрайбера показала стрункі ноги для фото

Жовто-білий аутфіт складався з ромперу, підборів і колготок

Трансгендерна дочка Воттс і Шрайбера емоційно посиділа за столом

Дівчина з цікавими емоціями уявила себе в ресторані

Трансгендерна дочка Воттс і Шрайбера знялась у стильних луках

Манекенниця у своєму віці може похизуватися чималим портфоліо

Трансгендерна дочка Воттс і Шрайбера знялася для глянцю

Навіть у джинсах вона виглядає ефектно

Минулої весни Кай дебютувала на модному подіуму в леопардовому принті з мереживом. Зазначимо, дівчина є молодшою дитиною Наомі й Лієва, які розлучилися у 2016-му. Колишнє подружжя також має 17-річного сина Сашу.

Нагадаємо, зараз Шрайбер зустрічається з моделлю Тейлор Нейсен, а Воттс перебуває у шлюбі з актором Біллі Крудапом.

Як відомо, все більше дітей знаменитостей обирають для себе модельний шлях. Серед них дочки Кейт Мосс, Моніки Белуччі, Боно, Мадонни, Джонні ДеппаСінді Кроуфорд, а також син Гайді Клум.

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