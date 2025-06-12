Трансгендерна дочка Наомі Воттс і Лієва Шрайбера знялася в яскравому інтер'єрі та стильних луках. Фото
16-річна Кай Шрайбер, донька голлівудських зірок Наомі Воттс і Лієва Шрайбера, стала головою героїнею нового випуску журналу Interview.
У рамках фотосесії дівчина вдягалась у ніжні спідниці, обтислу сукню та яскраві топи. Інші її образи були доповнені рюшами, мереживними рукавичками, білими колготками й підборами.
Юна модель професійно позувала на стільці, біля магазинчиків на вулиці й навіть у під'їзді. Зіркова мама похвалилася результатами зйомки своєї дитини в Instagram і написала, що пишається нею.
Минулої весни Кай дебютувала на модному подіуму в леопардовому принті з мереживом. Зазначимо, дівчина є молодшою дитиною Наомі й Лієва, які розлучилися у 2016-му. Колишнє подружжя також має 17-річного сина Сашу.
Нагадаємо, зараз Шрайбер зустрічається з моделлю Тейлор Нейсен, а Воттс перебуває у шлюбі з актором Біллі Крудапом.
Як відомо, все більше дітей знаменитостей обирають для себе модельний шлях. Серед них дочки Кейт Мосс, Моніки Белуччі, Боно, Мадонни, Джонні Деппа, Сінді Кроуфорд, а також син Гайді Клум.
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