Все серйозно: Зої Кравіц підловили в обіймах відомого співака. Фото

Зої Кравіц показалася на романтичному побаченні з ексучасником гурту "One Direction", Гаррі Стайлзом Фото instagram

36-річна актриса і режисерка Зої Кравіц вкотре заплутала шанувальників подіями зі свого особистого життя.

Днями зірку знову підловили на побаченні з британським співаком Гаррі Стайлзом у Нью-Йорку, але цього разу вони мило обіймалися, прогулюючися вуличками. На нових кадрах, які вийшли чіткішими за перші, між цими двома помітна неабияка хімія.

Також шанувальники похвалили стильні аутфіти парочки. Актриса обрала чорний тренч, вільні штани та кепку, а 31-річний музикант зупинився на брюках пісочного кольору, жовтій футболці та синьому жакеті.

Згодом Зої та Гаррі помітили й на другому побаченні. Вони у джинсах та з сонцезахисними окулярами йшли за ручку, насолоджуючися кавою.

Зазначимо, у травні Кравіц гуляла в компанії 28-річного актора Ноя Сентінео, тоді інсайдери теж казали про їхні стосунки. А ще знаменитість підозрювали у романі з її колегою, 34-річним актором Остіном Батлером. Їх разом зазнімкували за цілунком, але схоже, то були лише зйомки фільму.

Не так давно під час престуру Остін та Зої тішили шанувальників своєю взаємодією і ніжностями на хідниках. До речі, вільним серце режисерки стало тільки у жовтні минулого року, коли вони з Ченнінгом Татумом розірвали свої заручини.

Нагадаємо, ексучасник гурту "One Direction", Гаррі Стайлз відомий гучними романами. Якось його підловили за пристрасним цілунком із супермоделлю Емілі Ратаковскі. А декілька років тому він зустрічався з голлівудською зіркою Олівією Вайлд.