Вар'єте "Рояль" запрошує на показ з зірковими вокалістами Lida Lee та Єгором Андрюшиним

Caribbean Club запрошує у серпні та вересні на події на будь-який смак: яскраве варʼєте за участі Lida Lee, театр та імпровізація, джаз з Олексієм Коганом, концерти та танцювальні вечірки.

23 серпня спеціальним гостем легендарного шоу-варʼєте "Рояль" стане зірковий мейкап-блогер та шоумен Єгор Андрюшин. Гарний настрій включено до вартості квитка, а більше подій у добірці нижче.





17, 21 та 28 серпня: вистави театру "Чорний Квадрат"

У 1991 році незалежний новаторський театр "Чорний Квадрат" розпочав свій творчий шлях. І вже понад 10 років щотижня дарує гарні емоції гостям Caribbean Club.Серпень відзначиться хітовими постановками для всіх, хто хоче посміятись та відпочити душею: 17 серпня — "Медовий місяць", 21 серпня — "TOPLESS. Все Включено", 28 серпня — "Свінгери або..". Всі вистави правдиві, актуальні, про людей, які живуть зараз. Вистави виконуються українською мовою. Події щосереди ввечері та в суботу вдень. Опис вистав на сайті.

17 та 24 серпня, 7, 14, 21 та 28 вересня: CARIBBEAN CLUB DISCO PARTY

Запальна атмосфера та нестримні танці: Caribbean Club повернув традиційні танцювальні вечірки CARIBBEAN CLUB DISCO PARTY.

Для гостей закладу звучатиме жива музика у виконанні кавер-гуртів NoComments та TOKYO. Незмінний DJ Mustafaev створює неймовірне комбо найкрутіших хітів.

22 серпня: "Джаз для дорослих з Олексієм Коганом"

Почуйте наживо легендарні композиції в майстерному виконанні. "Джаз для дорослих з Олексієм Коганом" щоразу дивує: особливий репертуар, тематика, спілкування з гостями, настрій.

Олексій Коган як ведучий та артист поєднує музику, гумор та теплу дружню атмосферу. Гурт Jazz in Kyiv Band створює живі музичні ілюстрації до невигаданих історій від Олексія Когана.

23 серпня, 6, 20 та 27 вересня: мюзикл у форматі дінер-шоу — Вар’єте "Рояль"

Вар’єте "Рояль" — шоу для дорослих, вишукана кухня та інтимна атмосфера. У вартість квитка входить відвідування шоу та напій (пляшка просеко / вина на двоха / коктейль).В 2019 році Caribbean Club започаткував шоу Вар’єте "Рояль". Зараз це єдине клубне шоу, яке триває майже 5 років, в програмі якого брали участь декілька десятків зіркових українських артистів. Постановники шоу — хореографи проєкту "Танці з зірками".

Зірка шоу — Lida Lee — українська співачка, відкриття року "YUNA-2021", засновниця волонтерського штабу. Після творчої паузи артистка на сцені Caribbean в новому образі та з новою піснею "Сама" в ексклюзивному виконанні.

23 серпня зірковим гостем шоу стане Єгор Андрюшин — найпопулярніший зірковий мейкап-блогер країни, шоумен, автор пісень та харизматичний співак, який несе важливу місію у своїй творчості: бути сильним та незламним.

Частина прибутку від Вар’єте "Рояль" спрямовується на підтримку ЗСУ.

29 серпня: "BUSINESS STAND UP: ВІЛЬНА. НЕЗАЛЕЖНА"

Business Stand Up — вечір інтелектуального гумору та добрих справ. Тема "Вільна. Незалежна" — як асоціація з сучасною Україною. Вона живе, бореться, любить, вірить. Спікерки вечора — саме такі жінки: сильні, незалежні, відверті, щирі, кмітливі, працьовиті, невтомні, красиві, кохані.

В програмі виступи сильних спікерок, серед яких Катя Тейлор, Євгенія Близнюк, Ольга Руднєва, Ірина Папуша, Олена Плахова, Ірина Зеленіна, Олена Цинтила.

Весь прибуток Business Stand Up передає на благодійність.

30 серпня: шоу комедійної імпровізації SEX Improv

Гаряче, без табу та обмежень, непередбачуване та захоплююче шоу SEX Improv від команди KVADRAT ШОУ. Цей унікальний формат поєднує традиційний театр, ставетні бродвейські імпровізаційні шоу та інтерактивне спілкування з глядачами.

8 вересня: сольний концерт Володимира Шумко

Вова Шумко — харизматичний актор, жартівник, майстер імпровізації — представить сольний концерт "Я + Ми = Імпровізація". В програмі: історії з життя, інтерактивна комунікація, живі актуальні жарти. Все для створення позитивних емоцій та приємних вражень.

Запрошені гості: досвідчені імпровізатори Дмитро та Ірина Белінські, які захоплюють своєю грою столичні underground майданчики вже 8 років!

15 вересня: концерт-триб’ют до Дня Народження Amy Winehouse

Подія присвячена Емі Вайнгауз — одній з найвпливовіших співачок свого покоління. Її унікальний голос, стиль, пісні залишили вагомий слід у музичній індустрії та серцях шанувальників.

"Stronger Than Me", "Rehab", "Back To Black" тощо — пісні Емі пролунають наживо у виконанні Mari Zhiginas та мікро хору Fingers, в супроводі відомих джазових музикантів!

22 вересня: концерт LALIKO

Співачка LALIKO запрошує на презентацію свого альбому "МОЄ". Пісні з нього натхнені історіями неймовірних українських жінок. LALIKO вийшла за рамки одного стилю: репертуар включає пісні від диско до балад з елементами електросвінгу.

26 вересня: концерт YOGEN

Молодий український співак Yogen запрошує на свій перший великий сольний концерт у Києві. За останній рік він дав понад 100 благодійних виступів у різних містах України. Свій перший сольний концерт в столиці від представить як повноцінне шоу.

"Цей концерт — це моє велике "дякую" кожному, хто підтримує мою музику", — розповідає Yogen.

В підготовці події беруть участь: режисерка Євгенія Короленко, хореограф-постановник Євген Дубовик та музичний продюсер Вадим Лисиця.

Переглянути актуальний розклад подій Caribbean Club та купити квитки можна на сайті caribbean.com.ua.

У разі повітряної тривоги гості можуть направитися до найближчого бомбосховища, зазначеного на карті.