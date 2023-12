Шерон Стоун для глянцю закинула ногу на парубка та поміркувала про "дівчинку-заткнися-нах*й"

Американська акторка Шерон Стоун зізналася, що для батька, який хотів бачити її інженеркою, те, що донька обрала професію моделі та актриси, стало сильним розчаруванням.

Як пригадала зірка, від неї в сім'ї очікувалося, що вона завжди буде тихенькою дівчинкою, котра не наважуватиметься жалітися чи сперечатися.

Батько Стоун "виховував" дітей ременем. А рідний дід чинив домагання стосовно Шерон та її сестри.

Про це акторка написала в своїх мемуарах "The Beauty Of Living Twice" ("Краса жити двічі"). Теми ролі "дівчинки-заткнися-нах*й", з якої їй вдалося вирватися, Шерон торкнулася в інтерв'ю журналові The Rake.

"Бути тією, від кого очікують, що вона буде бездоганною, тією, хто не жаліється, хто весь час робить усе правильно, і тією, хто робитиме це без жодної дяки - це дуже нудно", - зізналася вона.

"Бути тихою, співзалежною дівчинкою-заткнися-нах*й - це нездорова роль", - додала 63-річна Стоун.

Зі слухняної дівчинки виросла справжня бунтівниця

Зі слів акторки, її батька жахало те, що вона зрештою в своїй кар'єрі вирішила зробити ставку на зовнішність.

Батько Стоун хотів бачити дочку інженеркою-архітекторкою

Нагадаємо, свого часу Стоун розповідала, як стала заручницею своєї ролі в "Основному інстинкті", та про ейджизм і мізогінію в Голлівуді.

