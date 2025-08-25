Складне дитинство, викрадення та конфлікт з Тищенком: цікаві факти про Ектора Хіменеса-Браво

53-річний Ектор Хіменес-Браво - український шеф-кухар колумбійського походження. Найбільше Ектор відомий як телеведучий і суддя проєкту "МастерШеф". До того ж, кулінар має премію "The World Master Chef" і володіє кількома ресторанами в Києві.

Без Хіменеса-Браво тепер складно уявити українське телебачення, а його рецепти вражають і сьогодні.

ТаблоID розкаже цікаві факти про Ектора Хіменеса-Браво - від складного дитинства і викрадення до кар'єри в Україні і особистого життя.

Складне дитинство

Колумбієць Ектор Хіменеса-Браво мав доволі непрості дитинство та юність. Родина кухаря була "дуже релігійною" і мала чимало правил. Через те, що Ектор був наймолодшим - від нього вимагали більше за інших.

"Брат завжди створював видимість, що все, що він робить, – це добре. І завжди, коли в нас були якісь конфлікти, я був крайнім. Завжди я був цапом-відбувайлом. Завжди мене карали. Батько давав мені ляпаси або карав мене, через брата в тому числі", - ділився він.

До того ж Хіменесу-Браво не вистачало спілкування з батьком і чоловічого прикладу. В певний момент він навіть почав ненавидіти його і намагався добитися успіху в кулінарії, щоб той змінив думку.

Хіменес-Браво з мамою Фото Instagram

"Батьку з братом подобалося кепкувати, знущатися з мого вигляду. Я був дуже худенький. І те, як я виглядав, як я рухався, як грався, як бігав у футбол, хоч би що я робив – завжди були кепкування та насмішки. Я був наче клоун для них. І всі сімейні зустрічі – це були найгірші моменти в моєму житті", - розказав він.

У ті моменти він багато плакав, відчував глибокий розпач і не міг зрозуміти, чому все це відбувається. Через надмірний тиск Ектор тричі намагався вкоротити собі віку, бо не бачив сенсу жити далі.

Працює з 16 років

Ектор казав, що його дитинство закінчилося у 16 років. Тоді юнак пішов працювати у свій перший ресторан, котрий вважався фастфудом.

"Господар ресторану розповів мені дуже багато чого про цей бізнес, дав багато цінних рекомендацій та порад. Побачив мій талант, скерував. Я дуже намагався показати свій потенціал, все що вмію та можу", - розповів Ектор.

Талановитого кухаря розгледів власник ресторану Фото Instagram Ектора

Господар закладу тоді розгледів молодого кухаря, і завдяки його порадам Ектор почав будувати свою кар'єру.

"Я мив посуд 6 місяців, потім почав готувати на персонал, а тоді мені довірили цілий процес приготування салатів. Я вчився всьому, що бачив з першого дня. Я спостерігав за роботою кожного в команді: від шефа до прибиральника", - розказував у своєму Instagram Ектор Хіменес-Браво.

І цей шанс Ектор використав Фото Instagram Ектора

Жертва бандитів

Якось в інтерв'ю Маші Єфросиніній Ектор Хіменес-Браво поділився тим, які жахи відбувалися в його рідній Колумбії.

У свої 22 роки Ектор вирішив відкрити власний бізнес - кулінарну школу. Втім місцевим бандитам не сподобалося, що Хіменес-Браво почав добре заробляти, тож вони почали вимагати у нього гроші. Спочатку кулінар платив, але вимагання не припинилися. Кульмінацією беззаконня стало те, що кулінара викрали і жорстоко побили, а потім кинути помирати на узбіччі. Ектора врятував випадковий таксист, який помітив його і відвіз до лікарні.

Колумбійські бандити ледь не забрали життя Ектора Фото Instargam Ектора

"Одного дня я йшов до своєї академії, і мене схопили, побили. Мене сім разів вдарили ножем у спину. Мене били дуже жорстоко. Наступне, що пам’ятаю, – я прокинувся в лікарні. Я не розумів, що сталося. Лікарі сказали: "Тебе знайшов таксист на узбіччі дороги". Мене кинули помирати. Але хтось, я досі не знаю хто, підібрав мене. В госпіталі була поліція, поряд була родина, - розказав кухар.

Після того Ектор Хіменес-Браво вирішив залишити Колумбію.

Переїзд в Україну

Після тої страшної ситуації Ектор переїхав жити в Канаду як політичний біженець. Згодом кулінар став шеф-експертом, мав контракти по 2 роки і спеціалізувався на відкритті готелів і ресторанів. Хіменес-Браво працював з рекрутером з Австралії, котрий кожні 2 роки питав, де кухар хоче працювати далі. Таким чином Ектор опинився в Україні, у 2009 році, щоб допомогти відкрити готель "InterContinental". Цікаво, що до того Хіменес-Браво працював в Росії.

"А далі мене закружило у вир подій: МастерШеф, ресторани, кондитерська. І я зрозумів, що саме тут я на своєму місці. Культура, традиції, щирість, іноді надміркова емоційність українців - полонили мене", - писала зірка "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво.

До речі, Ектор має українське громадянство, окрім канадського і колумбійського. До того він отримував чимало хейту.

Конфлікт із Тищенком

Ектор Хіменес-Браво і скандальний нардеп Микола Тищенко працювали разом у "МастерШеф" протягом шести сезонів. Пізніше виявилося, що для першого ця співпраця була, мʼяко кажучи, непростою. Кулінар ділився, що Тищенко має складний характер, а його поведінка дуже дратувала.

"Я багато разів казав: працювати з Тищенком для мене було великим викликом. Це дратувало. Це було жахливо. Його характер, його поведінка, як він ставився до персоналу... Я багато разів звертався до продюсера та казав, що з ним дуже важко працювати. Але при цьому я ніколи не поводився як король. Не казав: "Або ви його звільните, або я йду. Але вони зрозуміли, як складно було працювати всім з Тищенком, і врешті його замінили", - ділився ведучий.

Ектор і Микола не ладнали Фото STB

Під час пандемії ситуація загострилася, коли виявилося, що ресторан Миколи працював, всупереч забороні. Хіменес-Браво поставив лайк на допис під постом, в котрому була критика вчинку нардепа.

"Мої ресторани були зачинені, ми всі страждали, працівники сиділи без зарплати. Я дуже розізлився, тому лайкнув допис про ресторан Тищенка. Після цього Тищенко написав мені: "Ти лайкнув допис, що критикує мій ресторан, це не по-дружньому", - пригадав шеф.

Власний стиль

Кулінар започаткував власний стиль - вдосконалений варіант рідної латиноамериканської кухні, який назвав Nuevo Latino.

"Тобто взяти латиноамериканські рецепти та інтернаціоналізувати їх, дати стравам інший вигляд, смак, розмір порцій, перевинайти продукти. Наприклад, плантани - це банани, які зазвичай смажать. Але в Nuevo Latino я намагаюсь придумати нові методи приготування цих продуктів, відкрити їх заново", - пояснив телеведучий.

Ектор переосмислив рідну кухню Фото Instagram

Вивчає українську

Від початку великої війни Ектор вирішив опанувати українську, адже за стільки років в Україні вивчив саме російську.

"Я спілкуюсь англійською, іспанською, французькою, російською. На жаль, коли я переїхав в Україну, люди, які мене оточували, пропонували мені вчити російську. Мені це було дуже дивно, чому російську, якщо ми в Україні?" - розмірковував шеф-кухар.

Кулінар соромиться того, що йому приходять в голову російські слова і у результаті виходить суржик. Втім, на сьогодні, Хіменес-Браво має успіхи в опануванні мови і періодично ділиться ними.

"Я вже тримаю досить багато мов у своїй голові, тому іноді це все перетворюється в кашу. Проте я намагаюсь покращити українську. Люди дуже підтримують мене в цьому і не критикують", - поділився Ектор.

Пересадка волосся

У 2023 році шеф-кухар наважився на оперативне втручання - пересадку волосся. Процесом і своєю трансформацією Ектор ділився у себе в Instagram-stories.

"Протягом процедури я кайфував та дивився "Шрека". Я зараз в процесі пересадки. Бачите? Все спокійно, не боляче. У лікаря золоті руки! Моє волосся буде, як у Лупіти (собаки - ред.). Волосся буде багато", - розповідав фанам Хіменес-Браво.

Ектор Хіменес-Браво одразу після процедури Фото Instagram Ектора

Особисте життя

Особисте життя Ектора Хіменеса-Браво - таємниця. Проте відомо, що кулінар у Канаді мав 8-річні стосунки з дівчиною Керолайн. Ба більше, пара планувала зіграти весілля, проте переїзд Ектора в Україну зруйнував їхні стосунки.

А от в Україні, з 2014-го, Хіменес-Браво зустрічався з Анною Тягун - керуючою його кулінарною академією. Відомо, що шеф-кухар називав Анну "ідеальною жінкою".

Врешті, пара розійшлася у 2017-му.

Ектор і Анна Тягун Фото з сайту Ліза

Ектору приписували й інші романи, а також він отримував чимало уваги від жінок. Поки у 2022 році кухар не показався в обіймах з таємничою українкою, для котрої він робив романтичні вчинки.

Вірогідно, пару розділяють кілометри, адже дівчина проживає за кордоном.

"У мене кохання є і воно 100% з України, дякую Богу… Знайти любов посеред війни, це як назва для епічної книги. Це велика підтримка…" - казав кулінар.

Ектор з коханою Фото Instagram Ектора

