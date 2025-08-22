Трагедія і другий шанс на кохання: лавсторі Пірса Броснана і його дружини Кілі

72-річна зірка "Бондіани" Пірс Броснан і його 61-річна дружина Кілі Шей Сміт є ідеальною голлівудською парою. Навіть після трьох десятиліть разом вони виглядають так само закоханими, як і тоді, коли вперше зустрілися. Подружжя відкрито говорить про свою любов одне до одного і частенько ділиться щастям у соцмережах.

ТаблоID розкаже історію кохання Пірса Броснана і Кілі Шей Сміт, яка нагадує сюжет фільму.

Трагедія Броснана

До того, як познайомитися зі своєю чинною дружиною, Пірс Броснан перебував у щасливому шлюбі з "дівчиною Бонда" Кассандрою Харріс. Пара була разом протягом 11 років, з 1980 року і до трагічної смерті актриси в 1991 році після боротьби з раком яєчників.

Броснан і Харріс мали спільного сина Шона, а також "Джеймс Бонд" усиновив дочку Харріс, Шарлотту, і сина Кріса, які народилися у шлюбі з її покійним чоловіком.

У 2008 році в інтерв'ю він розповів про те, як справляється з втратою, зазначивши, що його сім'я "цінувала кожну мить", проведену з Харріс.

"Кессі була дуже позитивно налаштована на життя. Вона мала надзвичайну енергію і погляд на життя. Вона дуже добре розуміла людей. І, що найголовніше, вона мала чудове почуття гумору. У неї був чудовий сміх, який успадкували її діти", - пригадував першу дружину Пірс.

На жаль, Шарлотта, дочка Харріс від першого шлюбу, успадкувала недуг матері і у 2013 році померла від нього. За два тижні до смерті Броснан відвів її до вівтаря.

Другий шанс на кохання

Трагедія втрати закарбувалася в памʼяті Броснана, і він був впевнений, що більше не закохається. Втім, у квітні 1994 року, зірка "Бондіани" отримав другий шанс на кохання. Під час подорожі у Мексику актор зустрів 30-річну журналістку Кілі Шей Сміт. Кілі прилетіла, щоб взяти інтерв'ю в американського актора Теда Денсона, і потрапила на вечірку в Кабо-Сан-Лукас, де і зустріла свого майбутнього чоловіка.

Броснан був вражений красою Кілі Фото Instagram

Між ними одразу зʼявилася іскра. Пізніше Сміт розповіла журналу People, що Броснан був "чарівним" і мав "пустотливий блиск в очах".

Через кілька днів вони пішли на перше побачення і більше не розлучалися.

Вони одразу закохалися Фото instagram

Пара одружилася за сім років після зустрічі, у 2001 році, в рідній Ірландії Пірса в присутності 100 гостей. Цей день, який ексклюзивно висвітлював журнал HELLO!, супроводжувався феєрверком, семиярусним тортом і вишуканою льодовою скульптурою "Поцілунок" Родена.

Очевидно, що актор, який зіграв агента 007, й досі по вуха закоханий у свою другу половинку.

"Я люблю її життєву енергію, її пристрасть. У неї є сила, без якої я не зміг би жити. Коли Кілі дивиться на мене, я стаю слабким. У Кілі я знайшов чудову жінку. Навіть якщо б я шукав мільйон разів, я б не знайшов таку ж хорошу", - розповідав Броснан газеті Independent.

Пара по вуха закохана одне в одного Фото Instagram

Понад 30 років разом

Пірс і Кілі в 1997 році стали батьками свого першого сина, Ділана Томаса, а через чотири роки народився другий син, Періс Беккет.

Найстарший Броснан пішов кіношною стежкою свого тата і працює асистентом продюсера.

Молодший Періс працював моделлю для Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger і Balmain. А також спробував себе у сфері кіновиробництва як асистент продюсера і зняв короткометражний фільм про свою поїздку на Шрі-Ланку в 2019 році.

Хлопці дебютували в кіно разом з зірковим батьком у фільмі 2024 року "Нечестива трійця".

Ліворуч від Кілі - Періс, а праворуч - Ділан Фото Instagram

30 років по тому Броснани досі відомі своєю ніжною і щирою любов'ю. Пірс і Кілі пережили втрату близьких, пожежу, яка знищила більшу частину їхнього майна в 2015 році, та боротьбу сина актора, Крістофера, з залежністю.

Вочевидь, пара серйозно поставилася до шлюбної обітниці "в щасті і в горі" і довела, що є однією з небагатьох міцних пар Голлівуду.

Кілі і Пірс постійно демонструють почуття одне до одного Фото Getty Images

Кілі і Пірс й досі виглядають закоханими, а ще полюбляють святкувати своє кохання - пара вітає одне одного з річницями знайомства та шлюбу.

Сміт називає той день, коли вона зустріла Броснана, - найщасливішим у своєму житті. А зірка фільмів запевняє, що щасливі стосунки "стаються" тоді, коли пара не лише закохана, а ще й подобається одне одному.

Подружжя виглядає щасливим Фото Getty Images

Нагадаємо, ТаблоID розповідав лавсторі іншого нескандального подружжя - зірки футболу Ліонеля Мессі і його дружини Антонелли.