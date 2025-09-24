Сексуальні експерименти, роман із Хливнюком і три шлюби письменниці Ірени Карпи

44-річна Ірена Карпа - письменниця, авторка бестселерів "Фройд би плакав", "Добрі новини з Аральського моря" та "Як виходити заміж стільки разів, скільки захочете". Також Карпа - вокалістка гурту QARPA, сольна виконавиця і та, що "адвокатує Україну у французьких медіа".

Днями Ірена відсвяткувала зі своїм третім чоловіком, Луї Требюше, сьому річницю весілля. А вже за кілька днів у Києві авторка презентує свою нову книгу - "Він повертається в неділю".

ТаблоID розкаже подробиці особистого життя Ірени Карпи, які частенько відлунюють у її книжках.

Антон Фрідлянд

Особисте життя Ірени Карпи завжди було приводом для чуток, втім про свої романи та інтрижки вона не любить розповідати. Відомо, що письменниця вперше поцілувалася в 11 років, а в 12 вже "безбожно бухала" з подружками і мала бойфренда.

У студентські роки Карпа недовго зустрічалася з Андрієм Хливнюком, вокалістом "Бумбокс", а також досліджувала свою сексуальність - авторка багато експериментувала, зокрема із жінками.

Навколо особистого життя Карпи чимало пліток Фото Marie Claire

Вперше Ірена погодилася вийти заміж у 2008 році - її обранцем став письменник Антон Фрідлянд. Чоловік підкорив Карпу "чемністю, інтелігентністю і освіченістю". Заради коханої Фрідлянд почав розмовляти українською, що стало несподіванкою для його друзів. А от письменниця не хотіла нічим поступатися. Карпа навіть не змінювала прізвище.

"Я погодилася виходити заміж якраз на такому підйомі, коли тільки починаються стосунки, коли такий закоханий, що зараз хочеш оженитися і кажеш: "Да!". А потім відступати вже нікуди. Навіть якщо б передумала, то вже мусиш, бо пообіцяла. Ми познайомилися тут, потім поїхали до Індії, там вирішили одружитися", - ділилася артистка.

Почуття між молодятами були сильними Фото з сайту Дзвін

Втім, шлюб Карпи і Фрідлянда тривав недовго - вже за рік пара розійшлася. Ірена хотіла зберегти дружні стосунки з ексом, але він був проти цього. Єдине, що їх повʼязувало, - собака Карма.

Екси підтримували нейтральні стосунки через спільну собаку Фото E-motion

Норман Пол Хенсен

Коли стосунки Ірени і Антона доходили кінця, письменниця познайомилася із американським фінансистом Норманом Полом Хенсеном. Чоловік довгий час слідкував за музичною творчістю Карпи, спочатку у гурті "Фактично самі", а потім у "QARPA".

Хенсен подарував артистці квиток до Парижа, де між ними і з'явилася хімія.

"Ми поїхали туди з ним разом. Тільки пару днів Норман був зі мною - далі я поїхала сама до своєї подруги в Бретань, думати. Ті перші дні з ним були фантастичні, в стилі Фріди Кало і Дієго Рівери - він відразу ж запропонував одружитися. Це сталося у французькому метро", - розповідала Ірена Карпа в інтерв'ю "Українській правді.ЖИТТЯ".

Між Іреною і Норманом була справжня хімія Фото з особистого архіву Ірени Карпи

Пара багато подорожувала разом і врешті таємно одружилася в Сан-Франциско. Після святкування новоспечене подружжя відправилося "на озера, у скелі і гори" у медовий місяць.

Весілля пара зіграла таємно Фото з особистого архіву Ірени Карпи

У їхньому шлюбі було безліч яскравих моментів і хвилюючих подій: від тисяч кілометрів захопливих подорожей до найважливішого - появи на світ двох донечок, Кори та Каї.

Перерва між вагітностями у Ірени була невелика Фото з Facebook Ірени Карпи

Однак ця історія завершилася у 2014 році на тлі Євромайдану. Карпа, котра була активною учасницею протестів, пізніше розповіла, що через хвилювання в Україні Норман втік за кордон. Горе-чоловік залишив кохану з двома дітьми самих у Києві.

Розлучення пара оформила дистанційно. А вже після переїзду Ірени з дочками у Францію вона зробила ексчоловікові документи, щоб він бачився з дітьми.

Луї Требюше

Зі своїм третім чоловіком Ірена Карпа познайомилася випадково, в Парижі. Майбутнє подружжя опинилося на вечірці, на яку Луї привів свою "мадемуазель".

Iрена пригадувала, що на початку їхньої історії стосунки вже ледь не завершилися: на горизонті з’явилося чимало його колишніх і "майже колишніх", які надсилали їй погрози та влаштовували істерики. Та саме в цей момент він несподівано повіз її в гори на Корсиці - туди, де панували тиша й спокій.

"І зіграв 9-й ноктюрн Шопена голяка. Я так здивувалася, що аж закохалася. І виклала йому Je t’aime шкірками від ковбаси і камінцями — на горі, на закинутій лижній станції…" - пригадала Ірена в інтервʼю JetSetter.ua.

Інженер і нащадок письменника Віктора Гюго, Людовик Требюше, вразив Ірену на тому побаченні Фото Юлії Вебер з сайту JetSetter.ua

Луї зробив пропозицію Ірені в ресторані готелю Vendôme у Парижі. Для неї це стало справжнім сюрпризом і водночас дивним збігом: саме в цьому місці колись завершилася її попередня історія кохання. Вона зізнавалася, що французи зазвичай уникають шлюбів, але цього разу все було традиційно - маленька коробочка з каблучкою і солітером.

Весілля відбулося у компанії багатьох друзів нареченого. Ірена хотіла тихе свято в близькому колі, а от для Луї цей шлюб був першим, тож він наполіг на вечірці.

Луї наполіг на пишному святкуванні Фото Vogue

Концепція свята була простою й символічною: бургундське вино - як данина походженню Луї, та українська кухня - як частинка Ірени.

Було вишукане франко-українське весілля Фото Vogue

Днями Карпа і Требюше відсвяткувала 7 років подружнього життя. Пара не має спільних нащадків і не планує. Від попередніх стосунків Луї також має двох дітей.

"Секрет щасливих стосунків? Не приймати одне одного за належне, дивитися свіжим поглядом, не йти на компроміси, що наступають на горло твоїм життєвим цінностям, а знаходити спільні інтереси. Наче і все. Будьте живі, закохані й кохані", - каже Ірена.

Подружжя разом 10 років, а 7 з них перебуває у шлюбі Фото Instagram

