Дональд Трамп звинуватив Маркл у використанні принца Гаррі: Колись він пожалкує

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зізнався, що захоплюється королевою Великої Британії Єлизаветою ІІ. А от дружині її онука Гаррі, Меган Маркл політик-мільярдер, м'яко кажучи, не симпатизує.

Що він думає про герцогиню Сассекську, Трамп розповів у інтерв'ю GB News, пише The Mirror.

"Я - не її фанат. Із найпершого ж дня. Я вважаю, Гаррі страшенно використовують, і гадаю, колись він пожалкує про це", - заявив експрезидент.

Дональд Трамп попереджає принца Гаррі фото getty images

"Гадаю, Гаррі використовують і використовують жахливим чином. Гадаю це зруйнувало його стосунки з його родиною та завдає болю королеві", - наголосив Трамп.

Окремо Дональда обурює те, як Маркл поводиться зі своїм титулом. Наприклад, у листопаді вона направила відкритого листа до Конгресу з закликом розглянути проблему недоступності для багатьох американців оплачуваної відпустки по догляду за дитиною. Своє звернення вона почала словами "Від герцогині Сассекської", ще й повторила це у підписі.

"Вона намагається робити речі, які, я гадаю, є дуже неприйнятними. Я вважаю, це дуже нешанобливо по відношенню до королівської родини та, що найважливіше, по відношенню до королеви", - сказав Трамп.

Експрезидент США вважає, що колишня акторка використовує британського принца фото getty images

Її ж Величність політик вважає "прекрасною жінкою, прекрасною людиною, історичною постаттю".

Нагадаємо, кілька років тому в інтерв'ю Трамп обізвав Маркл "паскудницею". А коли вони з Гаррі перебралися до США, тодішній президент поквапився заявити, що за їхню охорону платники податків у жодному разі не платитимуть.

Як відомо, однією з умов "Мегзіта" було те, що Меган із Гаррі втрачають право називатися "Їхніми Високостями" та вживати стосовно себе прикметник "королівські". За словами інсайдерів, Єлизавета наполягла на цьому, не бажаючи, щоби онук із дружиною "продавали себе" під цими визначеннями. Хоча парочка на той момент уже зайнялася реєстрацією торгової марки Sussex Royal.

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