Джессіку Альбу підловили за поцілунком з новим бойфрендом, молодшим на 11 років

Джессіка Альба показалася в обіймах нового обранця, який молодший за неї на 11 років Фото instagram

Голлівудська акторка Джессіка Альба була помічена на побаченні зі своїм новим бойфрендом, американською кінозіркою Денні Раміресом, якому 32 роки.

Парочку зазнімкували за обіймами і пристрасним поцілунком у Лос-Анджелесі, пише People. 44-річна Джессіка і Денні гуляли у кежуальних луках та виглядали розслабленими.

"Вони чудово проводять час разом", — розповів інсайдер для видання.

Вперше про їхній роман заговорили тижнями тому у липні. Закоханих підловили разом в аеропорту та в автівці.

Jessica Alba was straight-up glowing like a kid let loose in a candy store on date night with her new flame Danny Ramirez 🥰



📸 Backgrid pic.twitter.com/tBCnvxvD1c — TMZ (@TMZ) July 25, 2025

Цього ж дня знаменитість поділилася новим фото у спортлуці. До речі, свого коханого в блозі вона не показує Фото instagram

Нагадаємо, про розлучення Джессіки та її чоловіка Кеша Воррена офіційно стало відомо на початку січня. Разом експодружжя виховує трьох дітей: 17-річну Онор, 13-річну Хейвен і 7-річного Хейса.

Зі своїми нащадками Альба любить їздити у подорожі та відвідувати світські заходи в ошатних луках. До речі, не так давно її колишній засвітився на їхньому сімейному святкуванні.