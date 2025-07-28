Джессіку Альбу підловили за поцілунком з новим бойфрендом, молодшим на 11 років
Голлівудська акторка Джессіка Альба була помічена на побаченні зі своїм новим бойфрендом, американською кінозіркою Денні Раміресом, якому 32 роки.
Парочку зазнімкували за обіймами і пристрасним поцілунком у Лос-Анджелесі, пише People. 44-річна Джессіка і Денні гуляли у кежуальних луках та виглядали розслабленими.
"Вони чудово проводять час разом", — розповів інсайдер для видання.
Вперше про їхній роман заговорили тижнями тому у липні. Закоханих підловили разом в аеропорту та в автівці.
Нагадаємо, про розлучення Джессіки та її чоловіка Кеша Воррена офіційно стало відомо на початку січня. Разом експодружжя виховує трьох дітей: 17-річну Онор, 13-річну Хейвен і 7-річного Хейса.
Зі своїми нащадками Альба любить їздити у подорожі та відвідувати світські заходи в ошатних луках. До речі, не так давно її колишній засвітився на їхньому сімейному святкуванні.