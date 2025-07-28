Джессіку Альбу підловили за поцілунком з новим бойфрендом, молодшим на 11 років

Карина Тімкова - 28 липня, 11:15
Джессіку Альбу підловили за поцілунками з новим коханим

Джессіка Альба показалася в обіймах нового обранця, який молодший за неї на 11 років

Фото instagram

Голлівудська акторка Джессіка Альба була помічена на побаченні зі своїм новим бойфрендом, американською кінозіркою Денні Раміресом, якому 32 роки.

Парочку зазнімкували за обіймами і пристрасним поцілунком у Лос-Анджелесі, пише People. 44-річна Джессіка і Денні гуляли у кежуальних луках та виглядали розслабленими.

"Вони чудово проводять час разом", — розповів інсайдер для видання.


Вперше про їхній роман заговорили тижнями тому у липні. Закоханих підловили разом в аеропорту та в автівці.

Джессіка Альба у лосинах і топі похвалилася струнким тілом

Цього ж дня знаменитість поділилася новим фото у спортлуці. До речі, свого коханого в блозі вона не показує

Фото instagram

Нагадаємо, про розлучення Джессіки та її чоловіка Кеша Воррена офіційно стало відомо на початку січня. Разом експодружжя виховує трьох дітей: 17-річну Онор, 13-річну Хейвен і 7-річного Хейса.

Зі своїми нащадками Альба любить їздити у подорожі та відвідувати світські заходи в ошатних луках. До речі, не так давно її колишній засвітився на їхньому сімейному святкуванні.

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