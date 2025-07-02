Альба з 17-річною дочкою у квіткових сукнях засвітилися на Вімблдоні. Фото
Голлівудська акторка Джессіка Альба у компанії своєї старшої дочки, 17-річної Онор відвідала перший день Вімблдонського турніру з великого тенісу.
Зіркова мама з первістком зупинили свій вибір на довгих літніх луках з квітковим принтом. Джессіка позувала в блакитно-білій сукні з рукавами-ліхтариками від Poupette St. Barth, а Онор в червоно-синьому комплекті Bella Kate, що складався з топу і максіспідниці.
"Чудово провела час на Вімблдоні з моєю милою дівчинкою", — написала 44-річна селебріті в Instagram.
Як відомо, кіноакторка також має 13-річну доньку Хейвен і 7-річного сина Хейса від свого ексчоловіка Кеша Воррена. Колишнє подружжя повідомило про розлучення на початку січня. У шлюбі вони були понад 16 років.
Фани помітили, що багатодітні батьки залишилися в непоганих стосунках, адже недавно разом з нащадками святкували сімейне свято. А минулої зими Альба з сином показувалася на тропічній поїздці та з дочками розважалася на Super Bowl.
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